송언석 "특별감찰관, 1년째 '양동작전 쇼'…야당 추천 수용해야"

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"여야 머리 맞대고 즉시 추천 절차 돌입 촉구"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 19일 이재명 대통령의 특별감찰관 추천 촉구에 대해 "청와대는 특별감찰관 추천 책임을 국회에 떠넘기고, 더불어민주당은 추천을 거부하는 '양동작전 쇼'가 벌써 1년 가까이 이어지고 있다"고 비판했다.

송 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이재명 대통령이 또다시 특별감찰관 추천을 국회에 촉구하고 나섰다"며 "전혀 새로운 발언도 아니고, 새로운 장면도 아니다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의에서 발언을 하고 있다. 2026.04.16 jk31@newspim.com

이어 "국민의힘은 이미 여러 차례 특별감찰관 추천을 하자고 여당에 제안했지만, 더불어민주당은 미동도 하지 않았다"고 지적했다.

그러면서 "또다시 지방선거를 앞두고 벌이는 양동작전 쇼의 재탕에 불과하며, 이미 임기가 1년이나 지난 마당에 만시지탄"이라면서도 "그럼에도 특별감찰관 추천을 촉구하는 청와대의 뜻을 존중하고 환영한다"고 했다.

송 원내대표는 "여야가 즉시 머리를 맞대고 추천 절차에 돌입할 것을 제안한다"며 "청와대가 진심이라면 더불어민주당이 추천하는 편향된 인사 대신, 야당이 추천하는 인사를 수용하길 바란다"고 촉구했다.

아울러 "그래야 '공정한척 쇼'가 아닌 '진짜 공정한 특별감찰관'이 될 것"이라며 "이번만큼은 말의 성찬에 그치지 않길 바란다"고 덧붙였다.

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