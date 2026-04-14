"감자 팔던 강원도, 7대 미래산업 완성 위해 한 번 더" 김진태 강원지사, 재선 도전

AI 핵심 요약beta
- 김진태 강원도지사가 14일 제9회 전국동시지방선거 재선 출마를 공식 선언했다.
- 민선 8기 성과로 강원특별자치도 출범, 국비 10조원 시대, 120개 첨단사업 착수를 제시했다.
- 7대 미래산업 육성과 생애전주기 돌봄 시스템 구축으로 도민 삶을 특별하게 바꾸겠다고 밝혔다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김진태 강원특별자치도지사가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 도지사 예비후보 등록에 이어 재선 출마를 공식 선언했다.
김진태 예비후보는 14일 출마 선언문에서 "강원도에서 태어나 자라 검사와 국회의원을 거쳐 도민의 선택으로 강원특별자치도의 밑그림을 그려온 사람"이라며 "감자만 팔던 강원도의 산업지도를 반도체·바이오·미래차·수소 등 7대 미래산업으로 바꾸기 시작했다. 이제 이 일을 마무리해야 한다"고 밝혔다.
그는 민선 8기 성과로 ▲강원특별자치도 출범과 특별법 두 차례 대폭 개정▲국비 10조원 시대 개막▲4년간 120개 첨단미래사업 착수▲영월~삼척 고속도로 등 SOC 사업 '8전 8승'을 제시했다. 김 지사는 "첨단미래사업 한 건당 평균 330억 원, 12일에 한 번꼴로 새로운 프로젝트를 만든 셈"이라며 "이러느라 제 차가 20만km, 지구 다섯 바퀴를 달렸다"고 강조했다.
이어 "지금 우리는 감자만 팔던 강원도에서 첨단미래산업을 선도하는 강원도로 산업지도가 완전히 바뀌는 전환기에 서 있다"며 "산업은 4년 만에 끝나는 일이 아니다. 강원특별자치도를 설계하고 법을 고쳐 온 사람이 책임지고 마무리해야 한다"고 재선 도전 배경을 설명했다.
향후 도정 방향과 관련해서는 "반도체·바이오·미래차·수소 등 7대 미래산업이 이제 자리를 잡고 있다. 본격적으로 기업을 유치하고 일자리를 늘리겠다"며 "지난 4년이 강원도를 특별하게 만드는 시간이었다면 앞으로 4년은 도민 한 분 한 분의 삶을 특별하게 바꾸는 시간이 되게 하겠다"고 밝혔다.
특히 출산·육아, 교육, 취업, 노후 연금까지 아우르는 '생애전주기 강원형 돌봄 시스템'을 구축하겠다는 구상도 내놨다. 그는 "도민이 태어나서 아이를 낳고 키우고, 일하고, 노후를 준비하는 전 과정을 강원이 책임지는 시스템을 만들겠다"고 말했다.
중앙 정치권과의 관계를 의식한 발언도 이어졌다. 김 예비후보는 "대통령이 보냈다는 후보도 있지만, 강원특별자치도는 중앙의 규제와 간섭에서 벗어나 우리 운명을 스스로 책임지겠다고 태어난 것"이라며 "강원도 자존심 선언은 중앙에서 누가 보내서 걷는 길이 아니라 도민이 보내서 가는 길"이라고 강조했다.
지난해 강릉 가뭄 대응 사례를 언급하며 "높은 사람들이 줄줄이 다녀갔지만 실제 내려온 국비는 도비와 별 차이가 없었다. 결국 18개 시군이 물차를 보내 오봉저수지를 채워 위기를 넘겼다"며 "우리가 똘똘 뭉치면 해낼 수 있다는 것을 보여준 것"이라고 했다.
김진태 강원도지사 예비후보는 "강원특별자치도는 예산 몇 푼 더 받겠다고 시작한 것이 아니라 긴 굴종의 시대에서 진정한 자치 시대로 나아가기 위한 약속"이라며 "의리와 뚝심의 김진태, 강원도 사람 김진태가 도민과 함께 이 길을 끝까지 가겠다"고 재선 의지를 다졌다.
onemoregive@newspim.com