조국 후원회장에 한인섭 서울대 명예교수…"평택시민이 후회하지 않을 선택"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조국 조국혁신당 평택을 국회의원 재선거 후보의 후원회가 22일 공식 개설된 가운데 한인섭 서울대학교 법학전문대학원 명예교수가 후원회장을 맡았다.

조국혁신당에 따르면 한 명예교수는 조 후보와 서울대 법과대학 선후배이자 같은 형사법 전공의 학문적 동료로 사법·검찰 제도개혁 분야에서 오랜 기간 뜻을 함께해왔다.

조국 조국혁신당 대표 [사진=뉴스핌DB]

한 명예교수는 "개인적으로는 정당에 가입하지 않은 자유인으로, 우리나라 민주주의 제도개혁을 위해 필요할 때 연합하여 지식인의 역할을 하고자 하는 시민"이라며 "어려운 길을 가고 있는 조국 후보가 간곡하게 부탁하여 후원회장직을 수락했다"고 밝혔다.

그는 "조국 후보는 사법·검찰개혁에 대한 확고한 의지로 수십 년간 개혁을 추동해 왔고, 개인과 가족의 고초에도 좌절하지 않았다"며 "'3년은 너무 길다'는 구호 아래 윤석열의 헌법·사법 파괴를 앞장서 공론화하며 그의 파면을 주도했고, 그 과정에서 보여준 강력한 정치적 리더십이 국민적 공감을 얻었다"고 말했다.

이어 "조국 후보는 따뜻한 인품과 책임 있는 언행으로 어려운 이웃을 향해 달려가는 사람"이라며 "평택시민들께서 후회하지 않을 선택이 될 것으로 확신한다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com