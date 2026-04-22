정청래, 경남 욕지도 '배 위에서' 최고위 개최…"특별감찰관 국회서 신속 처리"

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"재보궐 공천 전략, 선당후사·선거승리"

"전 지역 공천·전략 공천 원칙"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 22일 이재명 대통령이 요구한 특별감찰관 임명 절차와 관련해 "국회에서 신속하게 처리하도록 하겠다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 경남 통영시 욕지도에서 통영시로 향하는 배를 타고 '선상 최고위원회의'를 주재했다.

정 대표는 이 자리에서 "이 대통령께서 국회에 특별감찰관 임명 절차 개시를 거듭 요청했다"며 "만약에 특별감찰관이 용산 대통령실 옆에서 눈을 부릅뜨고 감시 했더라면 윤석열도 김건희도 그렇게 막무가내로 국정농단을 하지 못했을 것"이라고 목소리를 높였다.

정청래 더불어민주당 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 통영시로 향하는 배를 타고 '선상 최고위원회의'를 주재하고 있다. [사진=뉴스핌TV]

특별 감찰관은 대통령 배우자와 4촌 이내 친족, 청와대 고위 공무원에 대한 인사 청탁·금품 수수 등을 상시 감찰하는 역할을 맡는다.

정 대표는 "청와대 특별감찰관은 제도는 있지만 약 10년 정도 실제 인력이 배치돼 있지는 않았다"며 "특별감찰관은 대통령 권력을 견제하는 핵심 기관이다. 그러다보니 지난 10년간 '해야 한다'고 하면서도 실제로는 임명을 못 하고 그냥 지나가지 않았을까 그런 생각이 든다"고 설명했다.

그는 "지난 2016년 박 전 대통령이 임명한 이석수 초대 특별감찰관이 사임한 이후 10년 가까이 이 특별감찰관이 없었다. 그러니까 윤석열 검찰독재 정권 3년 내내 없었다"고 꼬집었다.

이날 정 대표는 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 공천 전략과 관련해선 "선거 승리와 선당후사가 전체를 꿰뚫는 정신"이라고 재차 강조했다.

계속해서 정 대표는 "선거는 이기려고 하는 것이다. 선거에 도움이 되면 공천하고, 도움이 되지 않으면 안 하겠다"며 "재보궐 선거 공천의 원칙은 전략공천이며 전 지역에 공천을 한다는 것"이라고 힘줘 말했다.

이어 "전략공천에 있어서는 외부 인재 영입과 내부 인재 발탁, 당내외 신망이 있고 명망이 있는 인사들의 재배치로 할 것"이라며 "모든 선거의 핵심 전략은 국민 눈높이와 승리의 관점이다. 승리의 관점에서 당무를 처리하고 공천하겠다"고 다짐했다.

seo00@newspim.com