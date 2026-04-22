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피엔티, AI·차세대 배터리 시장 동시 공략

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AI 핵심 요약

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  • 피엔티가 22일 AI 산업 확산과 배터리 시장 변화에 맞춰 사업 포트폴리오를 확대한다.
  • AI 서버용 MLCC 제조 장비 수주가 늘고 페로브스카이트 태양전지 장비 개발을 추진한다.
  • ESS용 LFP 배터리 생산 설비를 완비해 양산 체제 진입과 건식 공정 경쟁력을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

페로브스카이트 태양전지 장비 개발 논의 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2차전지 제조장비 전문기업 피엔티는 인공지능(AI) 산업 확산과 차세대 배터리 시장 변화에 발맞춰 사업 포트폴리오를 빠르게 확장하며 글로벌 시장에서 존재감을 강화하고 있다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 최근 AI 산업의 급성장으로 고성능 반도체 및 전력·신호 안정성을 확보하기 위한 핵심 부품 수요가 증가하면서, 피엔티의 초정밀 MLCC(적층세라믹콘덴서) 제조 장비 수주가 확대되고 있다. MLCC는 AI 서버 및 고성능 컴퓨팅 환경에서 필수적인 부품으로, 피엔티는 해당 장비 분야에서도 축적된 롤투롤(Roll-to-Roll) 기반 공정 기술력을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있다.

특히 차세대 에너지 분야로의 사업 확장도 본격화되고 있다. 피엔티는 차세대 태양전지 솔루션으로 부각되고 있는 페로브스카이트(Perovskite) 태양전지 장비 개발을 주요 고객사와 논의 중이며, 고효율·친환경 기반의 차세대 태양광 시장 진입을 추진하고 있다. 이는 기존 이차전지 중심 사업 구조를 넘어 미래 에너지 소재 및 디바이스 제조 영역으로의 확장을 의미한다.

피엔티 로고. [사진=피엔티]

또한 피엔티는 장비 기업을 넘어 배터리 생산 역량 확보에도 나서고 있다. 회사는 지난해 말 0.2GWh 규모의 ESS(에너지저장장치)용 LFP(리튬·인산·철) 배터리 생산 설비 구축을 완료했으며, 현재 수율 안정화 및 품질 고도화 작업을 진행 중이다. 이를 바탕으로 올해 2분기 후반에서 3분기 초 사이 본격적인 양산 체제에 진입할 것으로 예상된다.

이번 배터리 생산은 단순한 사업 다각화를 넘어, 고품질 배터리 내재화를 추진하는 글로벌 스타트업 및 신흥국 고객사를 확보하기 위한 전략적 기반으로 평가된다. 자체 생산을 통해 축적된 공정 및 품질 데이터를 바탕으로, 장비 공급과 배터리 생산을 연계한 차별화된 고객 접근이 가능하다는 점에서 의미가 크다.

아울러 차세대 배터리 제조 패러다임으로 주목받는 건식 공정 분야에서도 피엔티의 선제적 대응이 주목된다. 피엔티는 2020년부터 건식 코터(Dry Coater) 개발 및 공급을 진행해왔으며, 실제 양산 환경에서의 운용 경험과 공정 데이터를 지속적으로 축적해왔다. 이러한 경험은 향후 건식 공정 도입이 본격화될 경우 중요한 경쟁 우위로 작용할 것으로 기대된다.

피엔티 관계자는 "AI 산업 성장과 배터리 시장 변화는 제조 기술 경쟁력을 보유한 기업에게 새로운 기회를 제공하고 있다"며 "앞으로도 장비 기술과 생산 역량을 유기적으로 결합해 글로벌 고객에게 최적화된 토털 제조 솔루션을 제공하는 기업으로 도약해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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