피엔티, 'Battery Japan 2026' 참가

전고체 전지·페로브스카이트 공정 솔루션 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2차전지 제조장비 전문기업 피엔티는 오는 17일부터 19일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 개최되는 배터리 산업 전시회 'Battery Japan 2026'에 참가한다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 전시회 부스 S25-6에서 글로벌 시장을 겨냥한 고정밀 전극 제조 설비 기술과 차세대 에너지 공정 솔루션을 소개할 예정이다. 특히 글로벌 배터리 제조사 및 에너지 기업들의 까다로운 공정 요구사항에 최적화된 맞춤형 롤투롤 공정 기술을 중점적으로 선보인다.

또한 일본 시장에서 기술 채택의 핵심 기준으로 평가받는 공정 정밀도와 장기 운영 신뢰성을 기반으로, 고속 생산 환경에서도 균일한 품질을 구현하는 핵심 제어 기술을 강조하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.

피엔티 로고. [사진=피엔티]

Battery Japan은 올해로 20회를 맞는 국제전시회로, 2차전지·풍력·태양광·수소연료전지·스마트그리드 등 다양한 에너지 산업을 아우르는 'Smart Energy Week' 연합 엑스포의 핵심 행사다. 배터리 제조사, 소재 및 장비 기업 등 글로벌 배터리 밸류체인 기업들이 대거 참가하는 이번 전시를 통해, 피엔티는 일본을 비롯한 글로벌 주요 기업들과의 기술 교류와 비즈니스 협력 기회를 확대하고 전극 공정 장비 분야에서 축적해 온 기술 경쟁력을 적극적으로 알릴 방침이다.

특히 피엔티는 기존 전극 공정 장비를 넘어 건식 코팅 장비 기술을 토대로 한 전고체 전지 공정 솔루션과 차세대 태양광 소재로 주목받는 페로브스카이트 코팅 기술을 함께 소개할 예정이다. 아울러 소재 전문 자회사 피엔티 머티리얼즈와 협업해 LFP(리튬인산철) 양극재 및 ESS용 각형 LFP 배터리 실물을 전시하며, 배터리 밸류체인 전반에 걸친 사업 포트폴리오를 선보일 계획이다.

피엔티는 이번 전시를 계기로 일본 현지 주요 기업들과의 파트너십을 강화하는 한편, 북미와 유럽 등 세계 각국에서 방문하는 글로벌 고객사들과의 신규 협력 기회도 적극적으로 모색할 계획이다.

피엔티 관계자는 "Battery Japan은 글로벌 배터리 실무 관계자들이 모여 실질적인 협력을 논의하는 중요한 비즈니스 장"이라며 "축적된 공정 기술력을 기반으로 글로벌 고객사의 요구에 대응하는 맞춤형 통합 솔루션을 지속적으로 제시해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com