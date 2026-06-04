NH투자증권, 농촌지역 취약계층 아동 대상 나들이 행사 진행

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권이 농촌지역 취약계층 아동을 대상으로 하는 나들이 행사를 개최했다.

4일 NH투자증권은 경기도 안성시에 위치한 안성팜랜드에서 농촌지역 취약계층 아동 30여 명과 함께하는 'N2와 함께하는 행복한 나들이' 행사를 진행했다고 밝혔다. 회사는 이와 함께 초록우산 어린이재단에 입장권 및 체험권 600세트를 기부했다.

NH투자증권 임직원들이 4일 안성팜랜드에서 소외계층 아동 30여 명과 함께하는 'N2와 함께하는 행복한 나들이' 행사를 진행했다. 이날 행사에 참여한 NH투자증권 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=NH투자증권]

NH투자증권 측은 "이번 나들이 행사는 아이들에게 단순한 야외 체험을 넘어 자연과 교감하고 정서적 안정감과 즐거움을 느낄 수 있는 시간을 제공하고자 마련됐다"고 전했다.

안성팜랜드는 농협경제지주가 운영하는 국내 대표 체험형 목장 테마파크로, 넓은 초원과 다양한 체험 프로그램을 갖췄다.

이날 NH투자증권 임직원과 아이들은 동물에게 먹이 주기 체험을 비롯해 동물 공연 관람, 체험목장 승마, 놀이기구 체험, 초원 자유관람 등 다양한 프로그램에 참여했다.

NH투자증권 관계자는 "아이들이 자연 속에서 마음껏 웃고 뛰놀며 소중한 추억을 만들 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 미래세대를 위한 다양한 사회공헌 활동을 준비하고 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

한편 NH투자증권은 단순한 일회성 지원을 넘어 '함께하는 성장'이라는 사회공헌 철학 아래 아동·청소년 지원 활동을 이어오고 있다. 회사는 금융교육, 농촌 일손 돕기, 취약계층 지원 등 다양한 ESG 활동을 임직원의 자발적 참여를 바탕으로 진행하고 있으며, 이번 행사 역시 임직원들이 자발적으로 참여했다.

rkgml925@newspim.com