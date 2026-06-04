한국투자증권, 코인원·OKX·컴투스홀딩스와 디지털자산 생태계 구축

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권이 코인원, OKX, 컴투스홀딩스와 함께 디지털자산 생태계 구축에 나선다.

4일 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 최근 진행한 코인원 지분 투자를 발판 삼아 차세대 금융 시장에서의 선도적 입지를 다지겠다고 밝혔다.

한국투자증권은 이날 오전 서울 여의도 코인원 본사에서 열린 공동 기자간담회에서 파트너사들과 함께 새로운 디지털 금융 시장을 개척하겠다는 방향성을 제시했다.

4일 서울 여의도 코인원 본사에서 열린 공동 기자간담회에서 김성환 한국투자증권 사장이 디지털 금융 생태계 구축을 위한 계획을 발표하고 있다. [사진=한국투자증권]

과거 전자증권 제도의 안착으로 전자 장부 시대를 맞이했던 국내 자본시장이 블록체인 분산원장 기술 기반의 '토큰증권'이라는 새로운 패러다임 전환기에 선 만큼 각 분야의 전문 파트너사들과 협력해 신뢰도 높은 금융 생태계를 선제적으로 조성하겠다는 취지다.

한국투자증권에 따르면 각 사는 전통 금융, 가상자산 인프라, 블록체인 기술, 글로벌 IT 인프라 및 IP 비즈니스 등 각 영역에서 보유한 독보적인 강점을 유기적으로 결합하는 데 힘을 모으기로 했다.

한국투자증권이 제도권 금융에서 쌓아온 신뢰와 자본력에 코인원의 국내 가상자산 인프라, OKX의 글로벌 블록체인 기술력, 컴투스홀딩스의 글로벌 IT 인프라와 IPO 자산이 결합되는 구조다.

김성환 한국투자증권은 사장은 코인원 지분 투자 배경에 대해 "설립 이래 무사고라는 독보적 보안성과 검증된 블록체인 인프라를 높이 평가했다"며 "이번 투자는 단순한 재무적 투자가 아닌, 제도권 금융과 가상자산 시장을 잇는 허브 역할을 선점하기 위한 전략적 투자"라고 설명했다.

김 사장은 "디지털자산 시장의 새로운 전환점을 만들기 위해 각 분야 최고의 플레이어들이 한 팀으로 뜻을 모았다"며 "전통 금융과 국내외 가상자산 거래소, 블록체인 콘텐츠 산업의 결합은 시장의 흐름을 바꾸는 원동력이 될 것이며, 앞으로도 파트너사들과 함께 대한민국을 넘어 글로벌 시장에서 혁신적인 디지털 금융 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

rkgml925@newspim.com