코인원·한국투자증권·OKX·컴투스 '블록체인 동맹' 결성

한국투자증권·OKX 각각 지분 20% 확보…코인원 공동 3대 주주로 합류

지난해부터 4자 연합 구상...전통금융·글로벌 거래소 중점 물색

차명훈 코인원 대표 "가상자산 격변기, 모범적 거버넌스 자신"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국투자증권이 코인원 지분 투자를 단행한 배경으로 '보안'과 '블록체인 인프라'를 꼽았다. 거래량이나 시장 점유율보다 사고 없이 거래소를 운영해 온 안정성과 기술 기반을 높게 평가했다는 설명이다.

김성환 한국투자증권 대표는 4일 오전 서울 여의도 코인원 사옥에서 열린 코인원·한국투자증권·OKX·컴투스홀딩스 공동 기자간담회에서 코인원에 대한 투자를 단행한 이유에 대해 "무사고라는 독보적인 보안성과 검증된 블록체인 인프라"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 왼쪽부터 송병준 컴투스홀딩스 의장, 김성환 한국투자증권 대표이사, 스타 쉬(Stat Xu) OKX 대표, 차명훈 코인원 대표. 4일 오전 코인원 본사에서 개최한 공동 기자간담회에서 4개사 대표가 비전선포문을 발표했다. 2026.06.04 romeok@newspim.com

앞서 지난달 29일 한국투자증권과 글로벌 가상자산거래소 OKX는 각각 코인원 지분 약 20%씩을 확보하며 공동 3대 주주로 올라섰다. 이에 따라 코인원 지분은 차명훈 대표가 30.36%로 최대주주 지위를 유지하고, 컴투스홀딩스가 24.54%, 한국투자증권과 OKX가 각각 20%씩 보유하게 됐다.

김 대표는 "한국투자증권은 과거 카카오뱅크, 토스뱅크 등과의 제휴를 통해 시너지를 낸 경험이 있다"며 "이에 비춰봤을 때 코인원은 설립 이후 지금까지 단 한 번의 사고도 없는 독보적인 보안성과 검증된 블록체인 인프라를 갖고 있는 점을 높게 평가했다"고 말했다.

특히 김 대표는 한국투자증권과 코인원의 결합이 디지털자산 생태계에서 새로운 금융 패러다임을 열 수 있을 것으로 봤다. 그는 "한국투자증권이 전통 금융 시장에서 쌓아온 역량이 코인원의 블록체인 기술과 만나면 앞으로 펼쳐질 디지털자산 생태계에서 새로운 금융 패러다임을 열어갈 수 있다고 판단했다"고 말했다.

OKX와 컴투스홀딩스와의 시너지도 투자 결정의 주요 요인으로 제시했다. 김 대표는 "OKX의 글로벌 인프라와 기술력, 컴투스홀딩스의 콘텐츠 역량이 함께 결합된다면 주주 간 영역이 확실히 나뉜 상태에서 큰 시너지를 낼 수 있을 것"이라며 "코인원이 다른 회사보다 최적의 파트너라고 판단했다"고 말했다.

글로벌 가상자산 거래소 OKX의 스타 쉬(Star xu) 대표도 코인원과의 결합 시너지를 의미있게 평가했다. 스타 쉬 대표는 "코인원의 미래를 유망하게 생각하고 있기 때문에 이번 투자를 통해 궁극적으로 코인원을 고객들이 믿고 신뢰할 수 있는 플랫폼으로 만드는 것이 목표"라며 "기술과 리스크 관리 등에서 모든 영역에서 시너지를 모색해 나갈 생각"이라고 피력했다.

코인원의 이번 4자 연합은 지난해 말부터 구상됐다. 차명훈 코인원 대표는 "작년 말쯤 코인원을 어떻게 더 성장시킬지 깊이 고민하면서 내부 조직 강화, AI 도입 등 다양한 전략을 수립했다"며 "좋은 주주들을 모시고 도움을 받으면 좋겠다는 구상을 시작한 계기가 됐다"고 말했다.

그러면서 차 대표는 "전통 금융, 특히 대형 증권사로부터 투자를 유치하고 글로벌 탑티어 거래소로부터 기술적인 도움을 받는 구조를 이상적으로 생각했다"며 "수개월 동안 다양한 국내외 파트너들과 미팅한 끝에 한국투자증권과 OKX를 주주사로 모시게 됐다"고 설명했다.

파트너 선정 과정에서는 투자 규모나 기업가치보다 코인원의 미래 성장 가능성을 높일 수 있는지를 중점적으로 검토했다. 차 대표는 "한국투자증권은 국내 정상급 증권사이고 고객층이 가상자산 투자자와도 맞닿아 있으며 1등의 DNA를 갖고 있다는 점에서 고민이 필요 없을 정도로 좋은 파트너라고 생각했다"고 말했다.

이어 그는 "스타 쉬 OKX대표와 만났을 때 같은 엔지니어 출신이라는 점에서 깊은 공감대를 형성했다"며 "기술적 자부심이 뛰어나고 컴플라이언스의 중요성을 잘 이해하는 회사라는 점에서 코인원의 원칙과 비전과 닮아 있다고 판단했다"고 덧붙였다.

또한 차 대표는 이번 지분 구조 개편에 대해 "가장 중요한 점은 4개 주체가 영역이 겹치지 않는 점"이라며 "한국투자증권, OKX, 컴투스, 코인원 등 4개 주체가 서로 영역을 침범할 리스크가 없기 때문에 코인원의 성장이라는 하나의 목표에 모든 역량을 집중할 수 있는 구조"라고 말했다.

아울러 차 대표는 "국내 가상자산 투자자가 1300만 명을 넘을 정도로 이제는 굉장히 큰 산업이 되었고 이게 제도권 산업으로 안착 해 나가고 있는 상황"이라며 "이 과정에서 코인원이 보다 공공성을 띈 투명한 지분 구조를 갖게 된 만큼 가장 모범적인 거버넌스를 보여드릴 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 강조했다.

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