전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

피엔티, AI 서버 확산으로 MLCC 장비 수요 본격 확대

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

유리기판 도금 장비 시장 진입…전고체 전극 공정 기술 보유

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2차전지 제조장비 전문기업 피엔티는 AI 산업 확산에 따른 MLCC(적층세라믹콘덴서) 장비 수요 증가로 기존 사업 연계를 확대하겠다고 25일 밝혔다.

최근 AI 서버와 데이터센터 증설과 함께 고성능 GPU 및 전력 관리 회로에 사용되는 MLCC 수요가 급증하고 있다. AI 서버는 일반 서버 대비 전력 사용량과 GPU 탑재 비중이 높아 전원 안정화용 MLCC 사용량이 크게 증가하는 구조다.

회사에 따르면 피엔티는 이미 10여 년 전부터 MLCC 제조 장비를 공급해왔다. 최근 AI 서버 증설에 따른 설비 투자 확대와 함께 관련 장비 물량이 빠르게 늘어나고 있다. 기존 사업이 AI 산업 성장 국면과 맞물리며 수요 확대의 수혜가 기대된다.

피엔티 로고. [사진=피엔티]

특히 AI 반도체의 고집적·고성능화와 함께 차세대 패키징 기술로 유리기판이 주목받고 있다. 유리기판은 미세 회로 구현과 신호 안정성 측면에서 강점을 갖는다. 피엔티는 기존 동박 도금 기술을 활용해 유리기판 도금 장비 시장에 진입했다. 해당 장비는 기존 대비 3배 이상의 도금 처리 속도를 구현할 수 있다. 이는 생산성 향상과 공정 효율 개선 측면에서 경쟁력을 갖는 요소다. 

회사에 따르면 AI 산업 확산은 에너지 수요 구조에도 변화를 가져오고 있다. 데이터센터와 산업용 로봇, 차세대 모빌리티 등 전력 사용량이 높은 산업이 확대되면서 고에너지밀도·고안전성 배터리에 대한 요구도 높아지고 있다. 아울러 2차전지 전극 공정 기술과 AI 기반 신산업의 접목은 새로운 응용 시장을 창출할 수 있는 영역으로 평가된다. 전극 공정의 정밀도와 생산성은 배터리 성능과 직결되며, AI 시대에는 에너지 효율이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있다.

피엔티는 전고체 배터리에 필요한 건식 공정 제조 장비 기술을 보유하고 있다. Roll-to-Roll 기반 초고압 롤프레스 장비를 통해 전극 압연 공정의 생산성을 높이고 있으며, 다단 캘린더 방식의 건식 코팅 기술도 확보하고 있다.

회사 측은 분말 상태 소재를 전극 기재에 직접 도포하는 스프레이 및 프린팅 방식 기술을 보유한 해외 스타트업과 협력하며 건식 전극 공정 영역을 확대해 나가고 있다. 전고체 및 건식 공정 수요가 확대될 경우 추가적인 성장 기회로 이어질 가능성이 있다는 전망이다.

피엔티 관계자는 "AI 산업 확산은 제조 전반의 설비 투자를 촉진하고 있다"며 "기존 Roll-to-Roll 기반 전극 공정 기술을 바탕으로 AI 시대에 형성되는 신규 수요에 적극 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동