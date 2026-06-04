[2026 민심 경북] '3선연임 성공' 임종식 경북교육감, 4일 당선증 수령…교육행정 복귀

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임 교육감 당선자 "47년 경험으로 더 따뜻한 경북교육 완성할 것"

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 3선 연임에 성공한 임종식 경북도 교육감 당선자가 "도민의 선택은 경북교육의 안정과 미래를 향한 준엄한 명령"이라며 "47년 경험으로 더 따뜻한 경북 교육을 완성할 것"이라고 피력했다.

임 교육감 당선자는 4일 자료를 내고 "다시 한 번 경북교육을 맡겨 주신 도민 여러분과 교육 가족 여러분께 깊이 감사드린다"고 감사의 뜻을 전하고 "선거 과정에서 만난 학부모님들은 아이의 등굣길과 진학, 돌봄을 걱정했고, 선생님들은 교권 보호와 교육 활동 보장을 요청했으며, 지역 주민들은 작은 학교와 농산어촌 교육의 미래를 걱정했다"면서 "모든 목소리를 앞으로의 교육 행정에 하나하나 반영하겠다"고 말했다.

'경북교육감 3선 연임'에 성공한 임종식 당선자가 부인과 함께 기뻐하고 있다.[사진=임종식 당선인 캠프] 2026.06.04 nulcheon@newspim.com

임 교육감 당선자는 "지난 8년 동안 무상 교육 확대, 진학과 취업 지원 강화, AI와 디지털 교육 기반 구축, 특수 교육과 이주 배경 학생 지원, 학교 업무 정상화 등 경북교육의 기반을 다져왔다면, 이제는 그 성과를 현장에 더 깊이 뿌리내리겠다"며 앞으로의 4년을 '완성의 시간'으로 규정하고 "대표 공약인 '사람 중심 AI 대전환 교육'을 흔들림 없이 추진하겠다"고 강조했다.

임 당선자는 교권 보호와 교육 활동 보장에 대해서도 단호한 의지를 밝혔다.

그는 "교권 보호는 선생님만을 위한 일이 아니라 학생의 학습권을 지키는 일"이라며 "교직원 온힘 변호인단, 교권 보호 원스톱 긴급 지원단, 학교 업무 표준안, AI 행정 지원 시스템을 통해 선생님이 민원과 행정 업무 앞에 혼자 서지 않도록 하겠다"고 약속했다.

또 임 당선자는 "학생 마음 건강, 학교 폭력 예방, 통학 지원, 특수 교육, 이주 배경 학생 지원, 위기 학생 맞춤형 통합 지원 등을 통해 '도움이 필요한 아이도 외롭게 남겨두지 않는 교육'을 만들겠다"고 강조했다.

임종식 교육감 당선자는 4일 경북 도선관위가 주최한 '당선증 교부식'에 참석해 당선증을 수령한 후 경북 도 교육 행정에 복귀했다.

nulcheon@newspim.com