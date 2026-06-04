전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

"외로움·사회적 고립 덜 할수록"…노인일자리 참여자, 디지털 문해력 높다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국노인인력개발원이 4일 노인일자리 참여자의 디지털 문해력 분석 결과를 공개했다
  • 1인 가구·여성·고령·읍면 거주·외로움·사회적 고립 고위험군일수록 디지털 문해력이 낮게 나타났다
  • 노인일자리 참여자의 디지털 문해력은 전 영역에서 1차 베이비부머 세대보다 낮아 개발원이 역량 강화 지원을 예고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

일과 삶 패널 주요 결과 발표
1인 가구 디지털 문해력 낮아
베이비부머 세대보다 문해력↓
개발원 "디지털 역량 강화 추진"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 독거노인 등 1인 가구이거나 사회적 고립도가 높은 노인일자리 참여자일수록 디지털 문해력이 상대적으로 취약한 것으로 나타났다.

한국노인인력개발원은 4일 '한국 어르신의 일과 삶 패널 주요 결과'를 분석한 정보그림을 공개했다.

이번 호는 노인 일자리 참여자의 디지털 문해력 수준과 특성을 다각도로 살피기 위해 제작됐다. 디지털 문해력은 총 10개 문항으로 최저 1점에서 최고 3점이며 점수가 높을수록 디지털 문해력이 높았다. 

◆ 노인일자리 참여자 디지털 문해력, 외로움·고립 낮을수록 높아

연령별 노인일자리 참여자의 평균 디지털 문해력 현황에 따르면, 성별로는 남성 1.72점, 여성 1.42점으로 남성이 여성보다 0.3점 높게 나타났다. 연령별로는 70~74세 1.34점, 65~69세 1.59점, 60~64세 2.04점으로 나타나 낮은 연령층일수록 디지털 문해력이 높은 경향을 보였다.

한국 어르신의 일과 삶 패널(KSWL) 정보그림 5월호 [자료=노인인력개발원]

가구 형태별로는 노인 부부와 자녀가 함께 거주하는 경우 1.79점으로 가장 높았다. 노인 부부 1.56점, 본인과 자녀 동거 1.40점, 1인 가구 1.38점 순으로 나타나 1인 가구보다 다른 가구원이 있는 대상자의 디지털 문해력 수준이 상대적으로 높게 나타났다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

거주지역별로는 도시 지역 거주자의 디지털 문해력 수준이 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 동 지역 거주자 디지털 문해력 수준은 1.59점으로 읍면 지역 거주자 1.32점보다 높게 집계됐다.

특히, 외로움 저위험군과 사회적 고립 저위험군에서 디지털 문해력 수준이 더 높게 나타났다. 외로움 저위험군의 디지털 문해력은 1.55점이었으나 고위험군은 1.39점으로 나타났다. 사회적 고립 저위험군은 1.54점, 고위험군은 1.35점으로 집계됐다.

사업유형별로는 60세 이상자의 취업지원을 위해 기업에 인건비를 지원하는 '현장실습 훈련 지원사업' 참여자의 디지털 문해력이 1.99점으로 가장 높았다. 노인이 취약계층 지원 등을 하면서 소득을 보전할 수 있는 사업인 '노인공익활동사업'은 1.27점으로 가장 낮게 나타났다.

◆ 노인일자리 참여자, 베이비부머 세대 디지털 문해력에 밀렸다…개발원 "역량 강화 지원"

노인 일자리 참여자의 디지털 문해력이 1차 베이비부머 세대(1950년~1964년)보다 낮은 사실도 확인됐다. 개발원은 이를 기반으로 디지털 역량 강화 방안 등을 마련할 예정이다.

디지털 문해력 전체평균 점수는 1차 베이비부머 세대가 1.74점으로 집계됐다. 같은 기간 출생한 노인 일자리 참여자 1.46점보다 높게 나타났다.

한국 어르신의 일과 삶 패널(KSWL) 정보그림 5월호 [자료=노인인력개발원]

디지털 문해력 기본 영역인 스마트폰 도구형 앱 이용과 앱 검색·설치·삭제·업데이트 가능 여부를 살펴본 영역에서도 베이비부머 세대가 2.04점, 노인 일자리 참여자 1.69점으로 베이비부머 세대의 디지털 문해력이 높았다. 디지털 기기를 활용한 문서 작성 등 디지털 문해력 콘텐츠 영역에서 베이비부머 세대는 1.69점, 노인 일자리 참여자 1.42점을 나타냈다.

지하철 앱을 활용해 디지털 문해력을 살펴본 결과, 베이비부머 세대는 1.80점을 기록했으나 노인일자리 참여자는 1.45점이 나타났다. 디지털 기기를 활용한 온라인 강의 등 문해력 여가 영역은 베이비부머 세대는 1.66점, 노인 일자리 참여자 1.43점으로 나타났다. 온라인 민원서류 발급 등을 나타내는 디지털 문해력 행정 영역은 베이비부머 세대는 1.49점, 노인 일자리 참여자는 1.31점으로 집계됐다.

김수영 개발원장은 "이번 정보그림을 통해 노인 일자리 참여자의 디지털 문해력이 1차 베이비부머 세대 평균보다 낮고 지역별로도 차이가 있음을 확인했다"며 "디지털 환경 변화 속에서 노인 일자리 참여자가 어려움을 겪지 않도록 참여자 특성과 지역 여건을 고려한 디지털 역량 강화 지원을 지속해 나가겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동