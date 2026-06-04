아파트 전월세난에 빌라로 몰린 세입자…서울 거래 7.4% 증가

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1~4월 서울 빌라 전월세 4.9만건

전세·월세 가격도 동반 상승

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 연립·다세대주택 전월세 거래가 올해 들어 지난해보다 늘어난 것으로 나타났다. 아파트 전월세 가격 상승과 매물 부족이 겹치면서 세입자들이 상대적으로 진입 장벽이 낮은 빌라 시장으로 눈을 돌린 영향으로 풀이된다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

4일 국토교통부 실거래가시스템에 신고된 서울 연립·다세대 전월세 실거래가 자료에 따르면 올해 1~4월 서울 빌라 전월세 거래 건수는 총 4만9679건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(4만6244건)보다 7.4% 증가한 수준이다.

직전 4개월인 2025년 9~12월 거래 건수(4만3807건)와 비교하면 증가 폭은 13.4%로 더 커진다. 올해 4월 계약분 가운데 잔금 일정이나 확정일자 처리 등에 따라 아직 신고되지 않은 물량이 남아 있을 수 있어 최종 거래량은 추가로 늘어날 가능성도 있다.

빌라 전월세 수요가 늘어난 배경으로는 서울 아파트 전월세 시장의 불안이 꼽힌다. 지난해 10월 토지거래허가구역 확대 지정 이후 아파트 전세 매물이 줄어든 데다 신규 입주 물량 부족까지 겹치면서 아파트 전월세 가격이 올랐다. 이에 가격 부담을 느낀 세입자 일부가 연립·다세대주택으로 이동한 것으로 분석된다.

수요가 유입되면서 가격도 오름세를 보이고 있다. 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 연립·다세대주택 전셋값은 전월보다 0.44% 상승했다. 2013년 9월(0.54%) 이후 12년 7개월 만에 가장 높은 상승률이다.

올 1~4월 누적 전세 상승률도 1.34%로 집계됐다. 같은 기간 기준 2011년 3.73% 이후 15년 만에 최고 수준이다.

월세 상승세는 전세보다 더 가팔랐다. 같은 기간 서울 연립·다세대주택 월세 누적 상승률은 1.60%로 전세 상승률 1.34%를 웃돌았다. 2015년 7월 관련 통계가 작성된 이후 같은 기간 기준 가장 높다.

실제 임차인이 부담한 금액도 늘었다. 서울 연립·다세대 평균 전세 보증금은 2억4098만원으로 전년 동기(2억3323만원)보다 775만원 올랐다. 평균 월세액 역시 지난해 54만8000원에서 올해 56만2000원으로 상승했다.

가격 상승이 이어지자 기존 계약을 연장하려는 세입자도 늘고 있다. 서울 연립·다세대 갱신계약 비중은 27.25%로 지난해 같은 기간 26.73%보다 소폭 높아졌다. 계약갱신청구권 사용 비중은 32%로 지난해 같은 기간 24.8%보다 7.2%포인트(p) 상승했다.

빌라 전월세 가격까지 강세를 보이자 임대료 인상률을 5% 이내로 제한할 수 있는 갱신권을 행사해 기존 주택에 2년 더 머무르려는 임차인이 늘어난 영향으로 해석된다.

시장에서는 서울 중저가 아파트 전월세 물량 감소가 빌라 수요 증가로 이어졌다고 보고 있다. 아파트 시장에서 밀려난 임차 수요가 연립·다세대로 옮겨가면서 서민 주거비 부담도 함께 커지고 있다는 분석이다.

양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 "갱신권을 소진한 임차인이 시장가에 노출되는 사례가 늘고 있다"며 "신축 단지의 첫 갱신 주기가 돌아오는 2026~2027년부터 시장가 충격이 본격화될 수 있다"고 경고했다.

이어 "강남권 보증금은 반등하고 비강남권은 약세를 보이는 권역별 디커플링(탈동조화)은 매물 잠김이 임대 시장에 비대칭적으로 나타나기 시작했다는 신호"라고 분석했다.

chulsoofriend@newspim.com