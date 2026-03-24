피엔티, 'COPHEX 2026' 참가…"ODF 코팅기·박스 포장기 공개"

ODF 코팅기·박스 포장기 출품…신규 고객 발굴 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 2차전지 제조장비 전문기업 피엔티는 오는 31일부터 내달 3일까지 고양시 킨텍스에서 열리는 'COPHEX 2026(제19회 국제제약·바이오·화장품기술전)'에 참가해 제약 설비 솔루션을 선보인다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 전시에서는 ODF(구강용해필름) 코팅기와 박스 포장기를 중점적으로 전시할 예정이다. 이를 통해 제약 공정에 적용되는 설비 제조 기술력과 자동화 대응 역량을 소개하고, 산업 내 고객 접점을 확대한다는 계획이다.

특히 ODF 코팅기는 정밀한 코팅 제어가 중요한 제약 공정에 적용되는 장비로, 안정적인 품질 구현과 생산 효율 향상에 기여할 수 있는 설비다. 함께 출품되는 박스 포장기는 제약·바이오 산업에서 요구되는 포장 공정의 효율성과 작업 안정성을 높일 수 있도록 설계된 장비다.

피엔티 COPHEX 2026 참가 부스. [사진=피엔티]

또한 피엔티는 이번 전시 참가를 통해 기존 거래처와의 네트워크를 강화하는 한편, 신규 고객사를 대상으로 적극적인 상담을 진행해 추가적인 사업 기회를 모색할 방침이다. 부스에는 전문 인력을 배치해 출품 장비에 대한 설명과 상담을 제공할 예정이다.

피엔티 관계자는 "이번 COPHEX 2026 참가를 통해 당사의 제약 설비 기술력과 공정 대응 역량을 시장에 선보일 예정"이라며 "기존 고객과의 협력 관계를 더욱 공고히 하는 동시에 신규 고객 발굴에도 힘쓸 계획"이라고 전했다.

한편 피엔티 부스는 킨텍스 제1전시장 5홀 5D309에 마련된다.

nylee54@newspim.com