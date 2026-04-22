LG전자, '퓨로텍' 앞세워 B2B 신소재 사업 확대

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차이나플라스 참가…항균 기능성 소재로 산업 적용 확대

생산능력·특허 기반 강화…유리 파우더 신사업 속도

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 항균 기능성 신소재 'LG 퓨로텍'을 중심으로 기업간거래(B2B) 사업 확장에 속도를 낸다.

LG전자는 지난 21일부터 나흘간 중국 상하이에서 열리는 '차이나플라스 2026'에 참가해 퓨로텍을 선보인다고 22일 밝혔다.

차이나플라스는 150여개 국가 4000여개 기업이 참여하는 아시아 최대 산업소재 전시회로, 미국 NPE(National Plastics Exposition), 독일 K-SHOW와 함께 글로벌 3대 전시회로 꼽힌다.

LG전자가 지난 21일부터 중국 상하이에서 열리고 있는 세계 3대 산업 소재 전시회 '차이나플라스'에 참가해 역대 최대 크기의 부스를 조성하고, 항균 기능성 신소재 퓨로텍의 효용성을 다양한 산업군의 B2B 고객에게 소개했다. [사진=LG전자]

퓨로텍은 기능성 재료를 배합한 유리를 분쇄한 파우더 형태 소재로, 플라스틱·페인트·고무 등에 소량 첨가하면 미생물로 인한 악취와 오염, 변색을 억제하는 항균·항곰팡이 기능을 제공한다.

LG전자는 역대 최대 규모 부스를 마련하고 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 가전을 비롯해 건축자재, 의류, 위생용품, 식품포장 등 다양한 적용 사례를 공개했다. B2B 고객을 위한 맞춤형 상담 공간도 운영한다.

특히 퓨로텍은 투명·난연 플라스틱 등 다양한 소재에 적용해도 물성을 유지하고 첨가제 간 간섭이 적은 점에서 높은 관심을 받았다.

LG전자는 지난 2023년 신소재 사업에 진출한 이후 매출을 매년 두 배 이상 확대하고 있다. 창원 스마트파크에 연간 4500톤 규모 생산 설비를 갖췄으며, 베트남 하이퐁에도 추가 생산 거점을 구축 중이다. 420여건의 특허를 확보했고, 유럽·미국 시장 진출에 필요한 항균 규제도 통과했다.

김영석 LG전자 HS기능성소재사업실장은 "다양한 산업군 고객 니즈에 맞춘 유리 파우더 라인업으로 신소재 사업을 빠르게 확대해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com