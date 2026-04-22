영연방 4개국 참전용사·유가족 26명, 가평전투 75주년에 다시 한국 온다

가평·임진강·후크고지… 6·25 격전지 찾는 영연방 참전영웅들

영국·캐나다·호주·뉴질랜드 육군총장도 동행… 한·영연방 연대 부각

'영광스러운 글로스터' 후예까지… 미래세대 보훈교육 강화 계기

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 영연방 4개국 유엔참전용사와 유가족 26명이 가평전투 75주년을 맞아 5박 6일 일정으로 한국을 찾는다.

국가보훈부는 22일부터 27일까지 영국·캐나다·호주·뉴질랜드 등 영연방 4개국 유엔참전용사 7명과 유가족 19명 등 26명을 초청해 임진강·가평 전투 기념식, 판문점 방문, 서울 답사 등의 일정을 진행한다고 밝혔다. 이번 일정에는 각국 육군을 대표하는 육군참모총장들이 함께 방한해 6·25전쟁 전투 현장을 찾아 헌화와 추모 행사에 나선다.

2016년 4월 22일 경기도 파주시 적성면 영국군 전적비 추모공원에서 열린 65주년 영국군 임진강(설마리) 전투 기념식에 영국군 참전용사들이 입장하고 있다. 이때만 해도 영국군 참전용사들이 상당수 생존해 있었다. [사진= 국방일보 제공] 2026.04.22 gomsi@newspim.com

가평전투는 1951년 4월 영연방군 제27여단 2000여 명이 아군의 5배가 넘는 중공군을 상대로 사흘간 방어전을 벌여 수적 열세를 극복한 전투로, 서울 방어의 분수령으로 평가된다. 보훈부는 이 전투 75주년을 계기로 영연방 4개국 참전용사와 유가족을 재초청해 전투 현장을 방문하고 유엔참전국에 대한 감사의 뜻을 전할 계획이다.

방한단은 영국 8명, 캐나다 6명, 호주 6명, 뉴질랜드 6명으로 구성되며, 이 가운데 참전용사가 7명, 유가족이 19명이다. 공식 일정은 22일 입국에 이어 23일 임진강 전투 기념식, 24일 가평전투 기념식과 감사 만찬, 25일 안작데이(Anzac Day) 기념식과 판문점 방문, 26일 서울 도심·고궁 탐방 순으로 이어지고 27일 출국으로 마무리된다.

참전용사 중 최고령자는 97세 호주 해군 출신 로날드 그린으로, 1951년과 1953년 두 차례 한국전쟁에 참전해 안작급 호위함 하사관으로 복무했다. 영국 육군 소속으로 1950년 참전해 제27여단 미들섹스 연대 이병으로 가평전투와 군우리 전투에 참전했던 레이먼드 로저스(97)도 다시 한국을 찾는다.

임진강 전투에서 싸운 글로스터 연대 출신 애드윈 워윅(96)은 당시 중공군 3개 사단에 맞서 싸웠던 부대의 일원으로, 글로스터 대대는 652명 중 67명만 살아남을 정도의 희생을 치르며 서울 방어에 결정적 역할을 했다. 1953년 경기도 연천 일대 후크고지 전투에 육군 상병으로 참전했던 호주 로날드 몽크하우스(95)와, 고왕산 고지 전투에 나선 영국 참전용사 리차드 키드웰도 방한단에 포함됐다.

국가보훈부는 22일부터 27일까지 영국·캐나다·호주·뉴질랜드 등 영연방 4개국 유엔참전용사 7명과 유가족 19명 등 26명을 초청해 임진강·가평 전투 기념식, 판문점 방문, 서울 답사 등의 일정을 진행한다. 사진은 이번에 방한하는 인사들로, 상단 왼쪽부터 시계방향으로 로날드 그린(호주), 레이먼즈 로저스(호주), 애드윈 워윅(영국), 로날드 몽크하우스(호주), 콜린 존 할렛(뉴질랜드), 로날드 포일(캐나다), 리차드 키드웰(영국)이다. [사진= 국가보훈부 제공] 2026.04.22 gomsi@newspim.com

또한 백령도에서 27명의 고아를 대청도로 이송한 캐나다 해군 로날드 포일, 1953년 해군으로 한반도 인근 해역에서 경계·순찰 임무를 수행한 뉴질랜드 참전용사 콜린 할렛도 가족과 함께 한국을 방문한다. 글로스터부대 대대장으로 임진강 전투를 지휘한 고(故) 제임스 칸, 임진강 전투에 의무병으로 참전 후 포로수용소에 수감됐던 고(故) 시드니 브리스랜드, 뉴질랜드군으로 가평전투에 투입됐던 고(故) 글렌 스미스의 유족들도 초청 대상에 포함됐다.

이번 행사에는 영연방 4개국 육군을 대표하는 육군참모총장들도 함께 한국을 찾는다. 영국에서는 왕립농업대학 출신으로 북아일랜드·아프가니스탄·이라크 파병 경력을 가진 찰스 롤랜드 워커 육군참모총장이, 캐나다에서는 보스니아·아프가니스탄·중동 지역에 파병됐던 마이클 라이트 육군참모총장이 동행한다.

호주에서는 동티모르·아프가니스탄·이집트 파병 경험이 있는 사이먼 앤드루 스튜어트, 뉴질랜드에서는 보스니아·아프가니스탄 파병 경력을 지닌 로즈 킹 육군참모총장이 방한해 참전용사와 함께 추모 행사와 기념식에 참석할 예정이다. 보훈부는 4개국 육군 수뇌부의 동반 방한을 통해 한·영연방 간 안보 협력과 참전 인연을 차세대까지 잇는 국제보훈 외교를 강화한다는 방침이다.

권오을 국가보훈부 장관은 "대한민국을 지키기 위해 목숨을 걸고 싸웠던 영연방 참전영웅들의 숭고한 연대와 희생을 영원히 기억하고 보답하겠다"고 밝혔다. 그는 또 "미래세대에게 참전 인연과 역사를 알리기 위해 유엔참전용사 재방한 초청과 후손 교류 등 국제보훈 사업을 지속 추진하겠다"고 강조했다.

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