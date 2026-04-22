"트럼프 지지율 5%p 급락 33%...경제·물가 대응은 더 낮아"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 국정수행 지지율이 30% 초반대로, 집권 2기 출범 이후 최저치로 내려앉았다는 여론조사 결과가 21일(현지시간) 나왔다.

AP통신과 시카고대 여론조사센터(NORC)가 지난 16~20일 미국 성인 2천596명(표본오차 ±2.6%포인트[p])을 대상으로 조사해 이날 공개한 바에 따르면, 트럼프 대통령의 지지율은 33%로 집계됐다.

이는 지난달 같은 기관 조사의 38%에서 5%p 떨어진 수치로, 지난해 1월 2기 행정부 출범 후 가장 낮은 수준이다.

분야별로는 경제 정책 지지율이 한 달 새 38%에서 30%로 전반적인 지지율 하락폭보다 크게 떨어졌다. 특히 오는 11월 중간선거 핵심 이슈로 떠오른 생활물가 대응에 대한 지지율은 23%로 전 분야 중 가장 낮았다. 공화당원 사이에서도 절반을 겨우 넘는 51%에 그쳤다.

이란 문제 처리에 대한 지지율은 35%에서 32%로 소폭 내렸으며, 이는 휴전·종전 협상이 교착 상태를 벗어나지 못하는 현실이 반영된 것으로 분석된다.

이민 정책만 38%에서 40%로 소폭 오르며 유일하게 상승세를 보였다.

AP통신은 이번 지지율 하락이 11월 중간선거에서 상·하원 다수당 지위 유지를 노리는 공화당에 부담으로 작용할 수 있다고 지적했다.

미국 메릴랜드주 앤드루스 공군 기지에서 대통령 전용 헬리콥터인 마린 원으로 향하는 도널드 트럼프 미 대통령의 뒷모습. 2018.08.19. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com