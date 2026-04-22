HD현대중공업, 국내 최초 해외 쇄빙전용선 수주...5148억 규모

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스웨덴 해사청과 3.5억달러 건조계약 체결...2029년 인도 예정

핀란드, 노르웨이 등 전통적인 쇄빙선 강호들 뚫고 거둔 성과

"기술력과 사업통합 역량으로 특수목적선 분야 새 수출시장 넓힐 것"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대중공업이 국내 조선소 최초로 해외에서 발주한 쇄빙전용선 수주에 성공했다.

HD현대중공업은 스웨덴 해사청(Swedish Maritime Administration, SMA)과 3억4890만달러(5148억원) 규모의 쇄빙전용선 1척에 대한 건조 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 입찰에서 HD현대중공업은 가격경쟁력을 비롯해 납기, 기술력 등에서 고르게 높은 평가를 받았다. 이번에 수주한 쇄빙전용선은 2029년 인도할 예정으로, 향후 스웨덴 발트해에서 쇄빙 지원, 선단 운항 지원, 예인 작업 및 빙해 관리 업무를 수행할 예정이다.

특히, 이번 수주는 북극항로와 북극해 개척에 대한 전 세계적인 관심이 집중되고 있는 가운데 핀란드, 노르웨이 등 쇄빙선 강국들과 경쟁해 이룬 것으로, 국내 최초로 글로벌 쇄빙선 시장에 진출했다는 점에서 의미가 크다.

또 주스웨덴대한민국대사관과 KOTRA스톡홀름무역관의 적극적인 지원을 통해 민관합동으로 이룬 성과다.

쇄빙전용선은 얼음으로 뒤덮인 바다를 이동할 때 해수면의 얼음을 분쇄해 항로를 열기 위한 특수한 기능을 갖춘 배로, 강화된 선체, 해빙(海氷)을 밀어내는 힘, 얼음을 제거하는 특수한 선형 등을 주요 특징으로 한다.

HD현대중공업이 수주한 스웨덴 쇄빙전용선은 길이 126m, 배수량 1만5000톤 수준의 대형 선박으로, 'PC(Polar Class)4' 수준의 쇄빙 능력을 보유하고 전기추진체계를 적용할 예정이다. PC4는 일반적으로 두께 약 1~1.2ｍ 수준의 얼음을 연속적으로 쇄빙할 수 있는 능력을 말한다.

HD현대중공업이 수주한 스웨덴 쇄빙전용선의 조감도 [사진=HD현대중공업]

특히 미국은 지난해 쇄빙선 관련 예산을 약 90억 달러 규모로 대폭 확대하는 법안을 통과시켰으며, 캐나다, 핀란드와 손잡고 'ICE Pact'를 구축하는 등 극지 운항 능력 확보에 총력을 기울이고 있다. ICE Pact(Icebreaker Collaboration Effort)란 미국, 캐나다, 핀란드 3국이 북극 영향력 강화를 위해 결성한 '쇄빙선 건조 협력체'로, 극지 항로 및 자원 확보 경쟁 우위 확보를 위해 쇄빙선 공동 생산과 공급망 및 기술 공유 추진 중이다.

2024년 ICE Pact에 따르면, 향후 10년 동안 70~90척의 쇄빙선을 건조하는 것을 목표로 한다.

HD현대중공업은 향후 입증된 쇄빙선 건조 능력을 바탕으로 쇄빙 기능이 필요한 글로벌 함정 및 특수목적선 시장에도 적극 진출한다는 목표다.

HD현대중공업 주원호 사장(함정·중형선사업대표)은 "이번 쇄빙선 수주로 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병을 통한 사업 역량의 증대를 글로벌 시장에서 인정받게 됐다"며 "기술력과 사업 통합 역량을 바탕으로 특수목적선 분야 새로운 수출 시장을 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com