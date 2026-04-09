HD현대중공업, 세계 최초 '암모니아 추진선' 건조…친환경 선박 전환 가속

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 9일 울산 조선소에서 암모니아 추진 중형 가스운반선 명명식을 했다.
- 벨기에 엑스마르 수주 4척 중 1·2호선 안트베르펜과 아를롱으로 명명했다.
- 암모니아 이중연료 엔진 탑재로 친환경성과 안전성을 높여 시장 선점한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 세계 최초로 암모니아 추진선을 건조하며 친환경 선박 시장 선점에 나섰다.
HD현대중공업은 9일 울산 조선소에서 암모니아 이중연료 엔진을 탑재한 4만6000㎥급 중형 가스운반선 2척의 명명식을 개최했다. 해당 선박은 벨기에 선사 엑스마르로부터 수주한 4척 중 1·2호선으로, 각각 '안트베르펜'과 '아를롱'으로 명명됐으며 오는 5월과 7월 인도될 예정이다.
이 선박은 암모니아와 LPG를 동시에 운송할 수 있는 화물창과 축발전기, 질소산화물 저감장치 등을 갖춰 친환경성과 효율성을 높였다. 특히 암모니아 누출 감지 및 회수 시스템을 적용해 안전성도 강화했다.
암모니아는 탄소를 배출하지 않는 연료로 저장과 운송 효율이 높아 차세대 해운 연료로 주목받고 있다. HD현대중공업은 향후 기술 고도화를 통해 친환경 선박 시장 주도권을 강화한다는 방침이다.
chanw@newspim.com