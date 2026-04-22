JW생활건강, 메디컬 케어 브랜드 '닥터클라로' 론칭

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW생활건강은 메디컬 케어 전문 브랜드 '닥터클라로(Dr.CLARO)'를 론칭하고 신제품 5종을 출시했다고 22일 밝혔다.

닥터클라로는 '맑은', '투명한', '명확한'을 뜻하는 스페인어 'CLARO'에서 유래한 이름으로, 불필요한 성분을 줄이고 피부 고민 해결에 필요한 성분만을 담아 상처와 흉터를 관리하는 토털 솔루션을 지향한다.

닥터클라로 메디컬크림 MD [사진=JW생활건강]

이번 신제품은 ▲메디컬크림 MD ▲바르는 이지케어(액상형 드레싱) ▲습윤 드레싱 3종(스팟·씬·스킨핏)으로 구성됐으며, 전 제품이 2등급 의료기기 인증을 획득했다.

'닥터클라로 메디컬크림 MD'는 피부 장벽이 손상된 부위나 가벼운 1도 화상, 건조한 피부 보호를 위한 점착성 투명 창상피복재다. 세라마이드, 스쿠알란, 판테놀 등 피부 장벽 강화 성분을 함유했으며, 독일 더마테스트에서 '엑설런트(Excellent)' 등급을 획득했다. 스테로이드 43종과 파라벤 7종 불검출 테스트도 완료했다.

'닥터클라로 바르는 이지케어'는 굴곡진 부위나 가벼운 상처에 적용할 수 있는 액상형 드레싱 제품으로, 폴리우레탄 성분이 보호막을 형성해 외부 오염을 차단하고 방수 효과를 제공한다. 어성초와 동백나무잎 추출물 등 자연 유래 성분을 함유해 민감한 피부 보호에 도움을 준다.

하이드로콜로이드 제형의 습윤 드레싱 3종은 사용 부위와 목적에 따라 선택할 수 있다. 여드름 등 국소 부위에 사용하는 '스팟 패치', 넓은 상처용 '씬 패치', 굴곡진 부위에 적합한 '스킨핏'으로 구성되며, 센텔라 추출물과 티트리 오일 등을 포함해 상처 부위의 습윤 환경 유지를 돕는다.

제품은 네이버 스마트스토어와 공식몰 'JW-ON'에서 구매할 수 있으며, 향후 주요 병·의원으로 유통 채널을 확대할 계획이다.

JW생활건강 관계자는 "닥터클라로는 일상 속 상처와 피부 손상을 전문적으로 관리하려는 소비자 니즈를 반영해 기획된 브랜드"라며 "신뢰할 수 있는 메디컬 케어 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com