작년 韓 경제성장률 1.1%…건설경기 침체 발목

2024년 2.2%서 절반 수준…건설투자 -9.7%·건설업 -9.2%

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 지난해 한국경제 성장률이 1.1%에 그쳤다. 건설투자 감소폭이 확대되고 수출 증가세가 둔화된 영향이다. 다만 민간소비와 정부소비, 설비투자는 증가폭이 확대됐다.

한국은행이 9일 발표한 '2024년 국민계정(확정) 및 2025년 국민계정(잠정)'에 따르면 2025년 실질 국내총생산(GDP)은 전년 대비 1.1% 증가했다. 2024년 성장률 2.2%의 절반 수준이다. 분기별 전기 대비 성장률은 1분기 -0.2%, 2분기 0.6%, 3분기 1.4%, 4분기 -0.1%로 집계됐다.

[자료= 한국은행]

경제활동별로는 제조업 증가폭이 2024년 4.9%에서 지난해 2.4%로 축소됐다. 건설업은 9.2% 감소하며 전년(-3.3%)보다 부진이 심화됐다. 반면 서비스업은 1.7% 증가해 전년과 같은 증가율을 유지했다.

지출 항목별로는 민간소비가 재화와 서비스 소비가 모두 늘며 1.5% 증가했다. 정부소비는 건강보험급여비 지출을 중심으로 2.7% 늘었다. 설비투자는 반도체제조용 장비와 승용차 등을 중심으로 1.5% 증가했고, 지식재산생산물투자는 연구개발(R&D)을 중심으로 3.0% 늘었다.

반면 건설투자는 9.7% 감소했다. 건물건설은 주거용과 비주거용 건물이 모두 줄어 10.4% 감소했고, 토목건설도 산업플랜트와 발전소 등을 중심으로 8.0% 줄었다. 수출은 반도체 등 IT 품목을 중심으로 4.3% 증가했지만 전년 증가율 7.6%보다 둔화됐다.

2025년 실질 국민총소득(GNI)은 전년 대비 2.1% 증가해 실질 GDP 성장률(1.1%)을 웃돌았다. 교역조건 개선으로 실질무역손실이 줄고 국외순수취요소소득이 늘어난 영향이다.

명목 GDP는 2676조7000억원으로 전년 대비 4.4% 증가했다. 미 달러화 기준으로는 1조8820억달러로 0.1% 늘었다. 1인당 국민총소득은 5257만원으로 전년보다 4.6% 증가했다. 달러화 기준으로는 3만6963달러로 0.3% 늘었다.

1인당 가계총처분가능소득(PGDI)은 2917만7000원으로 전년에 비해 4.1% 늘어났으며, 미 달러화 기준으로는 2만515달러로 전년대비 0.2% 감소했다. 가계총처분가능소득은 가계(가계에 봉사하는 비영리단체 포함)가 소비나 저축으로 자유로이 처분할 수 있는 소득으로 제한적이나마 가계의 구매력을 나타내는 지표다.

GDP 디플레이터는 전년 대비 3.2% 상승했다. 총저축률은 35.1%로 전년보다 0.4%포인트 올랐고, 국내총투자율은 28.6%로 0.9%포인트 하락했다. 가계순저축률은 8.6%로 전년보다 0.1%포인트 상승했다.

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