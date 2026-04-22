동아제약 템포, 지구의 날 맞아 친환경 나눔 캠페인 전개

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 여성용품 브랜드 '템포(Tempo)'가 지구의 날을 맞아 글로벌 공유오피스 저스트코와 협업해 친환경 나눔 캠페인을 진행했다고 22일 밝혔다.

이번 캠페인은 지난 13일부터 22일까지 저스트코 서울 6개 지점에서 입주사 커뮤니티를 중심으로 운영됐다. 자원순환의 의미를 일상 속에서 자연스럽게 실천할 수 있도록 기획됐으며, 직장인 여성들이 보다 편안하고 가치 있는 소비를 경험할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

동아제약 템포, 지구의 날 맞아 친환경 나눔 캠페인 진행 [사진=동아제약]

특히 다양한 기업이 입주한 공유오피스 특성을 활용해 참여형 친환경 활동이 자발적으로 확산될 수 있도록 설계됐다. 참여자는 사용하지 않는 물품을 기부하면 템포의 비건 인증 제품 '내추럴코튼 탐폰 라이트'를 증정받을 수 있다.

해당 제품은 기존 제품 대비 2mm 더 슬림해진 어플리케이터를 적용해 탐폰 사용이 익숙하지 않은 소비자도 편안하게 사용할 수 있도록 설계됐다. 흡수체와 커버, 제거용 실까지 100% 유기농 순면을 사용했으며, 영국 비건 소사이어티 인증을 획득했다.

동아제약 관계자는 "여성의 몸에 직접 닿는 제품을 만드는 브랜드로서 안전성뿐 아니라 지속가능한 가치 실현에도 책임을 다하고자 한다"며 "일상 속에서 친환경 경험을 확산할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편 동아제약은 '우리가 만드는 모든 제품은 국민 건강에 이바지해야 한다'는 창업 정신을 바탕으로 다양한 헬스케어 솔루션을 제공하고 있다.

sykim@newspim.com