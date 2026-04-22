삼성디스플레이 QD-OLED, '광시야각' 검증…화질 경쟁력 입증

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UL솔루션즈 '퀀텀뷰' 평가 통과…60도에서도 색·밝기 유지

B2B 모니터 시장 확대…전문가용 수요 공략

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성디스플레이의 퀀텀닷-유기발광다이오드(QD-OLED)가 우수한 시야각 성능을 공식 검증받으며 화질 경쟁력을 재확인했다.

삼성디스플레이는 자사 TV·모니터용 QD-OLED가 글로벌 안전과학 기업 UL솔루션즈의 '퀀텀뷰(QuantumView)' 검증을 완료했다고 22일 밝혔다.

퀀텀뷰는 정면에서 최대 60도까지 시야각을 이동하며 휘도 유지율과 색 좌표 변화를 측정하는 평가다. 평가 결과 QD-OLED는 60도 측면에서도 정면 대비 휘도 유지율 60% 이상, 색 좌표 변화량 0.012 이하를 기록하며 색과 밝기 변화가 거의 없는 것으로 나타났다.

우수한 시야각 특성을 지닌 삼성디스플레이의 QD-OLED가 UL솔루션즈의 '퀀텀뷰(QuantumViewTM)' 검증 평가를 완료했다. [사진=삼성디스플레이]

일반 LCD는 동일 조건에서 휘도 유지율이 20% 이하로 떨어지고 색 변화량도 최대 0.025 수준으로 두 배가량 차이를 보인다.

삼성디스플레이는 이러한 성능이 전면 발광 구조와 퀀텀닷의 '램버시안 발광' 특성에서 비롯된다고 설명했다. 퀀텀닷이 블루 OLED 빛을 흡수해 적·녹색으로 변환하는 과정에서 빛이 모든 방향으로 균일하게 확산되며 시야각에 따른 화질 저하를 최소화한다는 것이다.

삼성디스플레이는 QD-OLED의 광시야각과 색 재현력을 기반으로 게이밍을 넘어 영상·그래픽 전문가, 콘텐츠 크리에이터, 금융 트레이더 등 고정밀 디스플레이 수요가 높은 기업간거래(B2B) 시장 공략을 강화하고 있다.

에이수스와 델은 QD-OLED 기반 전문가용 모니터 '프로아트', '울트라샤프'를 출시했으며, 에이서, 레노버, MSI도 관련 제품을 확대할 계획이다.

정용욱 삼성디스플레이 상무는 "QD-OLED가 다양한 시청 환경에서도 일관된 화질을 제공하는 기술임을 입증했다"며 "글로벌 브랜드와 협력해 최고의 시청 경험을 제공하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com