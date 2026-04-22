LIG D&A, 남아공 방산업체와 미래 무인항공체계 시장 공략 나서

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A가 21일 밀코르와 미래 무인항공체계 MOU 체결했다.
- DSA 2026 밀코르 부스에서 무인기 플랫폼과 임무장비 협력했다.
- 글로벌 시장 공략 위해 기술 교류와 공동 개발 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG D&A가 남아프리카공화국의 대표적인 방위산업체 밀코르(Milkor)와 손잡고 글로벌 미래 무인항공체계 시장 공략에 나선다.
LIG D&A는 현지시간 21일 밀코르와 미래 무인 항공플랫폼 및 통합 임무장비 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 22일 밝혔다. 체결식은 말레이시아 쿠알라룸프르에서 개최된 'DSA 2026'의 밀코르 부스에서 진행했다.
이번 협약은 현대 전장의 필수 장비로 떠오른 무인정찰기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle) 플랫폼과 이에 탑재되는 최첨단 임무장비의 공동 개발 및 글로벌 마케팅을 목적으로 한다. 양사가 상호 교류를 통해 무인체계의 발전 방향을 지속적으로 논의해 온 만큼, 기술 교류를 넘어 무기체계 개발을 공동 기획하는 전략적 동반자로 관계를 격상하기로 했다.
LIG D&A 관계자는 "LIG D&A의 첨단 임무장비 기술력과 밀코르의 검증된 무인기 플랫폼이 만나면 글로벌 시장을 선도할 경쟁력 있는 제품을 확보하게 될 것"이라며 "미래 전장에 최적화된 무인체계 솔루션 확보와 이를 통한 'K-방산'의 위상 강화를 위해 더욱 정진해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com