LIG D&A, 말레이시아 방산전시회 참가...첨단 기술력 공개

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG Defense&Aerospace)는 오는 23일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 방산전시회 'DSA(Defence Services Asia) 2026'에 참가한다고 20일 밝혔다.

LIG D&A는 ▲ 중거리 지대공 유도무기 '천궁-II' ▲ 함대공 유도무기 '해궁' ▲ 휴대용 지대공 유도무기 '신궁' ▲ 장거리 지대공 유도무기 'L-SAM' 등 다층 통합 방공 솔루션 전시를 통해 말레이시아를 비롯한 동남아시아 국가에 첨단 대공방어 기술력을 선보일 계획이다.

DSA 2026에서 LIG Defense&Aerospace 관계자가 내방객에게 전시된 무기체계에 대해 설명하고 있다. [사진=LIG D&A]

아울러 대전차 유도무기 '현궁'과 포병 화력전의 필수 장비인 '대포병레이다', 정밀유도 공대지 항공무장인 'KGGB'를 전시한다.

말레이시아는 자국의 국방강화 전략에 따라 무기체계 도입에 깊은 관심을 보이고 있다. LIG D&A는 세계적인 명성을 자랑하는 천궁-II를 비롯해 당사의 첨단 기술력을 통한 대공방어 능력 고도화가 안보 증진에 기여하는 점을 집중 강조할 계획이다.

이현수 LIG D&A 해외사업부문장은 "지금까지 축적한 첨단 기술력과 세계적인 수준의 경쟁력을 중점 소개할 것"이라며 "K방산에 대한 세계적 관심에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com