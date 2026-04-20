LIG D&A, 말레이시아 방산전시회 참가...첨단 기술력 공개

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A가 20일 23일까지 쿠알라룸푸르 DSA 2026에 참가했다.
- 천궁-II, 해궁, 신궁, L-SAM 등 다층 방공 솔루션과 현궁 등을 전시한다.
- 말레이시아 국방강화 관심에 첨단 기술력 강조하며 K방산 홍보한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG Defense&Aerospace)는 오는 23일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 방산전시회 'DSA(Defence Services Asia) 2026'에 참가한다고 20일 밝혔다.
LIG D&A는 ▲ 중거리 지대공 유도무기 '천궁-II' ▲ 함대공 유도무기 '해궁' ▲ 휴대용 지대공 유도무기 '신궁' ▲ 장거리 지대공 유도무기 'L-SAM' 등 다층 통합 방공 솔루션 전시를 통해 말레이시아를 비롯한 동남아시아 국가에 첨단 대공방어 기술력을 선보일 계획이다.
아울러 대전차 유도무기 '현궁'과 포병 화력전의 필수 장비인 '대포병레이다', 정밀유도 공대지 항공무장인 'KGGB'를 전시한다.
말레이시아는 자국의 국방강화 전략에 따라 무기체계 도입에 깊은 관심을 보이고 있다. LIG D&A는 세계적인 명성을 자랑하는 천궁-II를 비롯해 당사의 첨단 기술력을 통한 대공방어 능력 고도화가 안보 증진에 기여하는 점을 집중 강조할 계획이다.
이현수 LIG D&A 해외사업부문장은 "지금까지 축적한 첨단 기술력과 세계적인 수준의 경쟁력을 중점 소개할 것"이라며 "K방산에 대한 세계적 관심에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com