LIG D&A, 'The SSEN 임베디드SW 스쿨 4기' 교육생 모집

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG Defense&Aerospace, 이하 LIG D&A)는 한국전파진흥협회와 방위산업 임베디드 소프트웨어(SW) 전문인력 양성을 위해 'LIG D&A The SSEN 임베디드SW 스쿨 4기' 교육생을 모집한다고 6일 밝혔다.

'LIG D&A The SSEN 임베디드SW 스쿨'은 실습 중심 커리큘럼을 바탕으로 방산 분야에서 요구되는 실무형 임베디드SW 인재를 양성하는 교육과정이다.

현재 3기를 운영 중이며, 오는 6월 수료식을 앞두고 있다. 앞서 진행된 2기 교육과정에서 수료생 중 9명이 LIG D&A에 최종 합격하며, 방산 분야 실무형 인재 양성과 채용 연계 측면에서 의미 있는 성과를 이어가고 있다.

이번 'LIG D&A The SSEN 임베디드SW 스쿨 4기'는 총 30명을 선발할 예정이며, 교육은 2026년 5월 22일부터 11월 27일까지 한국전파진흥협회 가산 DX캠퍼스 1센터에서 진행된다. 4기 수료생에게도 LIG D&A 입사 지원 시 특별 채용 전형 혜택이 주어질 예정이다.

특히, 본 교육과정은 현업에서 사용하는 툴(Tool) 등을 활용하여 현업과 유사한 개발 프로젝트를 진행한다. 또한, 실제 현업에 종사 중인 LIG D&A 재직자와 인증강사가 직접 교육에 참여하여 방위산업 현장에서 요구되는 문제 해결 역량과 개발 실무를 집중적으로 익히게 된다.

LIG D&A 관계자는 "임베디드SW 스쿨 교육생의 채용을 통해 훌륭한 소프트엔지니어를 육성할 수 있었다"며 "이번 4기도 방위산업의 경쟁력을 강화할 열정 있는 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.

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