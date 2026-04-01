LIG D&A, 이순신 방위산업전 참가..."AI 기반 유무인 복합전투체계 공개"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG D&A는 2026 이순신 방위산업전에 참가해 대한민국 해군이 추진하는 'AI 기반 유무인 복합전투체계 구현'을 선도하겠다는 의지를 공개한다고 1일 밝혔다.
LIG D&A는 해군이 추진 중인 'Navy Sea GHOST'의 가속화를 위해 자율주행 기술과 첨단 무장이 통합된 무인체계를 전면에 내세웠다.
우리 해군에 최초로 전력화 될 예정인 정찰용 무인수상정을 비롯해 20mm RCWS와 2.75인치 유도로켓 비궁 등을 장착하는 전투용 무인수상정 해검X, 자폭용, 함탑재용, 기뢰전 등 다양한 임무를 수행할 수 있는 무인수상정을 선보였다.
해군의 전투 효율성을 극대화할 수 있는 정밀 타격 및 방어 체계도 소개했다. 미국 수출을 준비 중인 2.75인치 유도로켓 비궁, 미국산 함대공미사일 SM-2를 대체하기 위해 개발 중인 함대공유도탄-Ⅱ, 130mm 유도로켓-Ⅱ 비룡과 CIWS-Ⅱ 등 적 위협으로부터 함정을 보호하고 정밀 타격을 지원하는 핵심 무기들을 전시했다.
또 장보고-Ⅲ Batch-Ⅱ에 탑재하기 위해 국산화 개발을 추진중인 '잠수함용 전자전 장비'와 기존 대비 2배 높은 출력으로 재밍 거리와 효과를 극대화한 '함정용 전자전장비-Ⅱ' 도 공개했다.
LIG D&A 관계자는 "해군이 추진하는 AI 기반 유무인 복합전투능력을 발전시킬 수 있도록 무인화, 지능화 분야의 독보적인 기술력을 투입하고 있다"며 "지난 50년 동안 대한민국 해군과 함께 축적한 독보적인 기술력을 바탕으로 무기체계 국내 전력화는 물론 글로벌 시장에서 대한민국 해양 방산의 위상을 높이는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.
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