LIG D&A, 중앙대와 인재 양성 협력..."우수 인재 확보"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 =LIG Defense&Aerospace(대표이사 신익현, 이하 LIG D&A)가 중앙대학교와 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.
이번 협약 체결로 양측은 산업수요에 기반한 실무형 인재 양성 체계 구축에 힘을 모으기로 했다. 대학 교육과 산업 현장의 간극을 최소화함으로써 고등교육 모델을 고도화해 기업 성장의 토대를 강화하고 나아가 산업 발전을 도모하겠다는 취지다.
교육과정 설계 및 현장 중심 교육 운영 등을 함께함으로써 기업은 급변하는 산업 환경에 민첩하게 대응할 우수 인재를 확보하고, 대학은 산학협력 모델을 고도화할 수 있다. 학생들은 교육 수료 후 선발 과정에 합격하면 졸업 후 채용이 보장된다.
전인석 LIG D&A 인사본부장은 "우수 인재 확보는 미래 기업 경쟁력의 토대를 세우는 일"이라면서 "중앙대학교와 맺은 이번 협약이 장차 미래 방위산업을 이끌어갈 우수한 인재가 활약하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.
tack@newspim.com