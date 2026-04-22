[로펌이슈] 세종, 김정수 전 해군참모총장 영입…방산·국방 자문 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종은 김정수 전 해군참모총장(예비역 대장)을 고문으로 영입했다고 22일 밝혔다.

김 고문은 해군사관학교 41기로 임관해 약 35년간 해군과 합동참모본부, 국방부, 청와대 등에서 근무한 방산·국방 분야 전문가다. 특히 2021년부터 2022년까지 제35대 해군참모총장을 역임하며 해군 전력 기획과 조직 운영 전반을 총괄했다.

김정수 세종 고문(전 해군참모총장). [사진=세종]

재직 기간 동안 김 고문은 4400톤급 구축함 강감찬함 함장, 국방부 병영정책과장, 해군본부 비서실장, 합동참모본부 시험평가부장, 해군본부 기획관리참모부장, 해군 참모차장 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 특히 기획관리참모부장 재직 시 중형잠수함, 차기호위함, 한국형 구축함, 경항공모함 등 핵심 전력 건설 사업을 추진한 경험을 갖고 있다.

세종 방산·국방팀에 합류한 김 고문은 국방·해양 정책, 방위산업, 전력 발전 및 군 관련 현안 대응 등 다양한 분야에서 자문을 제공할 예정이다. 글로벌 안보 환경 변화와 K-방산 수출 확대 흐름 속에서 기업들이 직면하는 규제 및 정책 리스크에 대한 전략적 대응 역량 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

오종한 세종 대표변호사는 "해군참모총장 출신의 김정수 고문은 방산·국방 주요 현안에 대한 통찰력과 현장 경험을 겸비한 베테랑"이라며 "최근 방산·국방 산업을 둘러싼 법률 수요가 확대되는 가운데, 세종의 한층 고도화된 맨파워를 바탕으로 전략적·통합적 솔루션을 제공해 나가겠다"고 말했다.

한편 세종 방산·국방팀은 군과 방위사업 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 전문가들로 구성돼 있으며, 국방재정·조달, 군사 법무, 방위산업 전반을 아우르는 원스톱 법률 서비스를 제공하고 있다.

abc123@newspim.com