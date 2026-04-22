한화에어로, 노스롭그루먼과 장거리 미사일 체계 공동개발

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 21일 미국 노스롭그루먼과 신형 장거리 미사일 AReS 공동개발에 나섰다.
- 한화는 AReS의 1단 고체연료 추진체 개발에 초기 단계부터 참여하며 글로벌 생산 역량을 활용한다.
- 공동 개발 체계는 2027년 중 시연을 목표로 미국 방산시장 진입을 위한 기술 역량을 강화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화에어로스페이스가 글로벌 방위산업 업체 노스롭그루먼(Notrhrop Grumman)과 손잡고 신형 장거리 미사일 체계 공동개발에 나선다.
한화에어로스페이스는 21일(현지 시각) 미국 메릴랜드주 내셔널하버에서 열린 'Sea-Air-Space 2026' 전시회에서 노스롭그루먼과 AReS(Advanced Reactive Strike) 미사일 체계의 1단 고체연료 추진체 개발 협력을 위한 협약(MOA)을 체결했다고 22일 밝혔다.
AReS는 노스롭그루먼이 새로 개발 중인 지상 발사형의 장거리 미사일 무기체계다. AReS는 신속한 기동 후 빠른 발사를 위해 고도화된 추진력을 필요로 하는 것으로 알려져 있다.
이번 협약을 통해 한화에어로스페이스는 AReS의 1단 로켓 추진체 개발의 초기 단계부터 참여한다. 한화에어로스페이스의 글로벌 생산 역량과 첨단 제조 기술을 활용해 무기체계 개발·양산을 가속화한다는 계획이다. 공동 개발한 새 체계는 2027년 중 시연을 목표로 하고 있다.
한화에어로스페이스 관계자는 "급변하는 현대전 양상에서 강력한 방위산업 기반은 미국과 동맹국이 억지력을 확보하는 데 핵심"이라며 "이번 협력을 통해 미국 방산시장 진입을 위한 기술 및 제조 역량을 더욱 발전시킬 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com