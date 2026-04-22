밸로프 '로스트사가', 신규 전용무기 공개

미드나잇·F-세이버 무기 디자인 변경, 크로노 장비 3종 추가

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프가 운영하는 온라인게임 '로스트사가'에 신규 전용무기를 추가했다고 22일 밝혔다.

이번에 공개된 전용무기는 캐릭터 미드나잇과 F-세이버의 무기다. 미드나잇의 전용무기는 보라색 빛에서 푸른빛으로 변경됐고, F-세이버의 무기는 설정 변경에 따라 더욱 어두워진 모습을 반영했다.

이와 함께 글라키에스 장비 이후 처음으로 신규 유니크 장비 3종이 추가된다. '크로노 장비' 시리즈로 명명된 이들은 시간 조작 능력을 중심으로 설계됐다. 크로노 의상은 범위 내 대상을 시작 지점으로 되돌리고 장비를 초기화하며, 크로노 단안경은 자신의 시간을 되돌려 과거 위치로 이동하는 기능을 제공한다. 크로노 장신구는 상대를 과거 위치로 되돌리는 스킬을 갖춰 전투의 흐름을 바꿀 수 있다.

[사진=밸로프]

로스트사가는 어린이날을 맞아 특별 이벤트를 진행한다. 출석 이벤트와 연계 퀘스트가 업그레이드된 형태로 운영되며, 게임플레이를 통해 모은 '어린이 코인'으로 신규 전용무기를 비롯한 게임 내 핵심 아이템으로 교환할 수 있다.

출석을 통해 지급되는 '추억의 뽑기권'도 강화됐다. 어린이날 특별 이벤트 페이지에서 뽑기권을 사용하면 '커스텀 메달', '어린이 코인' 등 다양한 아이템을 획득할 수 있다.

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