정부, AI 등 첨단기술 해외 인재 확보 위해 전문단체와 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 정부와 인사혁신처가 15일 미국 한인 과학기술 단체들과 AI 등 첨단 인재 확보 협약을 체결했다
- 이번 협약으로 KOCSEA를 새로 포함하고 KSEA 등 6개 단체와의 기존 협력을 연장해 해외 한인 전문가 네트워크를 강화했다
- 인사혁신처는 해외 인재 DB 구축과 공직 참여 확대를 이어가며 국가 경쟁력 제고와 정책 혁신에 활용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 인공지능(AI) 등 첨단 과학기술 분야 해외 우수 인재 확보를 위해 미국 내 한인 과학기술 전문가단체와 협력을 확대한다.
인사혁신처는 재미한인정보과학자협회(KOCSEA)와 15일 '해외 우수인재 발굴·유치를 위한 업무협약'을 신규 체결하고, 재미한인과학기술자협회(KSEA)를 비롯한 6개 전문단체와 기존 협약을 연장한다고 밝혔다.
이번 협약은 인공지능(AI), 첨단 바이오, 미래 모빌리티 등 국가 전략기술 분야의 해외 한인 전문가를 체계적으로 발굴하고, 이들의 기술과 경험을 정부 정책 수립 과정에 적극 활용하기 위해 추진됐다.
새롭게 협약에 참여한 재미한인정보과학자협회(KOCSEA)는 1983년 설립된 단체로, 미국 내 한국계 컴퓨터 과학자와 정보기술 전문가 900여 명이 활동하고 있다. 정부는 최근 인공지능 분야 인재 확보 중요성이 커지면서 이번 협약을 통해 AI 전문 네트워크와의 협력을 강화하게 됐다고 설명했다.
이와 함께 기존 협력 단체인 재미한인과학기술자협회(KSEA)와도 협약을 연장한다. KSEA는 1971년 설립된 미국 최대 규모 한인 과학기술자 단체로, 70개 지역 지부와 37개 전문분과, 회원 8000여 명 규모의 네트워크를 보유하고 있다.
이 밖에도 ▲재미한인혁신기술기업인협회(KITEE) ▲메릴랜드한인생명과학자협회(KLAM) ▲재미한인제약인협회(KASBP) ▲한미생명과학인협회(KAPAL) ▲재미한인교통협회(KOTAA) ▲재미한인건설환경건축협회(KSCEA) 등과도 협력을 이어간다.
인사혁신처는 지난 2023년부터 해외 한인 과학기술 전문가단체와 협력해 국가인재데이터베이스(DB)에 약 350명의 해외 우수 인재 정보를 등록했으며, 우주항공청 등 주요 기관에 해외 인재를 연결하는 등 공직 참여 확대를 지원해왔다.
특히 국제행사 연계 홍보와 전문단체 협력을 통해 해외 인재 등록 규모가 매년 2~3배씩 증가하고 있다고 인사처는 설명했다.
최동석 인사혁신처장은 "국제 기술 패권 경쟁이 심화되는 중차대한 시기에 미국 내 과학기술 전문가단체와 협력 체계를 한층 강화하게 됐다"며 "해외 우수 인재의 정책 참여 기회를 넓히며 정부 경쟁력 제고로 이어지는 여건 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
권재락 재미한인정보과학자협회장은 "인공지능 등 첨단 기술 분야 해외 한인 전문가들의 전문성과 현장 경험이 고국의 정책 혁신을 이끄는 동력이 될 수 있도록 가교역할을 하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com