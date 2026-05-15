[로펌이슈] 지평, '중국·동남아 프랜차이즈 법률 핸드북' 발간

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 지평이 3월 30일 중국·동남아 프랜차이즈 법률 핸드북을 발간했다고 15일 밝혔다
- 핸드북은 중국·베트남·인도네시아·태국의 프랜차이즈 법제와 신고·등록 제도, 계약·IP 보호 등을 체계적으로 정리했다
- 지평은 8개국 9개 해외사무소를 기반으로 프랜차이즈와 투자·M&A 등 다양한 해외 진출 법률 서비스를 제공하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 지평이 중국과 동남아시아 주요 국가의 프랜차이즈 법제를 정리한 법률 핸드북을 발간했다.
지평은 지난 3월 30일 '중국, 베트남, 인도네시아 및 태국 프랜차이즈 법률 핸드북'을 발간했다고 15일 밝혔다.
최근 국내 프랜차이즈 산업이 빠르게 성장하면서 외식업과 교육, 리테일, 서비스 등 다양한 업종의 기업들이 해외 진출을 확대하고 있다.
특히 중국과 베트남·인도네시아·태국 등 동남아시아 국가는 높은 성장 가능성과 지리·문화적 접근성을 바탕으로 주요 전략 시장으로 주목받고 있다.
다만 해외 프랜차이즈 사업은 단순 상품 수출을 넘어 지식재산권(IP) 라이선싱, 기술 및 노하우 이전, 현지 운영 시스템 구축 등 복합적인 법률 검토가 필요한 만큼 국가별 규제와 실무에 대한 이해가 중요하다는 설명이다.
이번 핸드북은 지평 해외 사무소장과 국가별 전문 변호사들이 직접 참여해 중국·베트남·인도네시아·태국의 프랜차이즈 관련 법제를 체계적으로 정리했다.
핸드북에는 국가별 프랜차이즈 사업 관련 기초 법률과 감독당국 신고·등록 제도, 프랜차이즈 계약 주요 내용, 지식재산권 보호장치 등 실무상 필요한 사항들이 담겼다.
지평 국제그룹장인 정철 변호사는 "국내 프랜차이즈 기업들의 해외 진출이 확대되는 가운데 국가별 규제 체계와 실무 관행에 대한 이해의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "본 핸드북이 중국과 베트남, 인도네시아, 태국 등 동남아시아 시장 진출을 준비하는 국내 기업들에게 실질적인 가이드가 되기를 기대한다"고 말했다.
한편 지평은 현재 8개국에서 9개 해외사무소를 운영하고 있으며, 중국과 동남아시아를 비롯한 주요 해외 지역에서 프랜차이즈와 투자·진출, 인수합병(M&A), 금융, 부동산, 에너지, 인프라, 분쟁 해결 등 다양한 법률 서비스를 제공하고 있다.
abc123@newspim.com