[오늘날씨] 한낮 27도 '포근'...큰 일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 13일 전국이 대체로 맑은 가운데 한낮 기온이 27도까지 올라 포근한 봄날씨가 되겠다.
- 남부지방은 오전까지 곳에 따라 비가 내리다가 오후부터 차차 그치며 아침 최저기온은 7~14도다.
- 미세먼지 농도는 수도권·충청권·전라북도·광주에서 보통 수준을 보이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 13일은 전국이 대체로 맑은 가운데 한낮 기온이 27도까지 오를 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 북동지방에서 동해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들어 전국이 대체로 맑겠다. 남부지방은 제주도남쪽해상을 지나는 저기압의 영향으로 가끔 구름이 많겠다. 전남남해안과 경남남해안, 제주도는 오전까지 곳에 따라 비가 내리다가 오후부터 차차 그치겠다.
아침 최저기온은 7~14도로 예상된다. ▲서울 9도 ▲인천 8도 ▲수원 9도 ▲춘천 9도 ▲강릉 14도 ▲청주 9도 ▲대전 10도 ▲전주 11도 ▲광주 12도 ▲대구 11도 ▲부산 13도 ▲울산 12도 ▲제주 14도다.
낮 최고기온은 15~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 23도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 17도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲대구 23도 ▲부산 21도 ▲울산 21도 ▲제주 20도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 수도권·충청권·전라북도·광주에서 '보통', 그 밖의 지역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com