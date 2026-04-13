무신사, 성수에 '2000평 복합쇼핑 놀이터' 연다...24일 메가스토어 출격

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 13일 24일 서울 성수에 메가스토어를 연다.
- 2000평 규모 5층 복합 공간으로 패션 뷰티 F&B를 결합한다.
- 1000여 브랜드 입점하며 체류형 랜드마크로 오프라인 기준을 제시한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 무신사가 이달 서울 성수에 메가스토어를 열고 오프라인 매장 실험을 이어간다. 단일 매장 기준 국내 최대 규모로, 2000여평에 달하는 복합 공간으로 조성된다.
무신사는 오는 24일 서울 성수동에 대형 오프라인 매장 '무신사 메가스토어 성수'를 연다고 13일 밝혔다.
지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 층으로 구성된 이 매장은 2000평 규모로 조성됐으며, 패션·뷰티·콘텐츠·식음료(F&B)를 결합한 체류형 공간이 특징이다. 신진 디자이너부터 글로벌 브랜드까지 1000여 개 브랜드가 입점하며, 층별 조닝과 숍인숍 형태로 브랜드 경험을 강화했다.
2층에는 약 146평 규모의 '무신사 뷰티' 첫 오프라인 매장이 들어선다. 온라인에서 인기를 끈 뷰티 브랜드를 직접 체험할 수 있도록 구성해 국내외 방문객 접점을 확대한다는 전략이다.
4층에는 '푸드가든'을 조성해 쭈악쭈악, 떡산, 안홍마오, 푸글렌 등 F&B 브랜드가 배치됐다. 쇼핑과 식사, 휴식을 결합한 공간으로 체류 시간을 늘리겠다는 구상이다.
같은 날 '무신사 스탠다드 성수이로점'도 함께 문을 열어 오프라인 경쟁력을 강화한다.
무신사 관계자는 "이번 무신사 메가스토어 성수 오픈은 단순히 상품을 판매하는 장소를 넘어 브랜드와 고객이 상호작용하는 오프라인의 정점이 될 것"이라며 "아울러 성수를 대표하는 패션&뷰티 쇼핑 거점이자 랜드마크로서 오프라인 스토어의 새로운 기준을 제시하겠다"고 설명했다.
nrd@newspim.com