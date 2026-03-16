무신사, 아디다스 아웃도어 '테렉스' 온라인 최초 공개

고기능성 아웃도어 '아그라빅' 메가 쇼케이스

구매 고객 혜택…무신사 스토어 성수 팝업 운영

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사는 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스의 아웃도어 라인인 '테렉스(TERREX)'를 온라인 유통 채널 최초로 공개하는 '메가 쇼케이스'를 선보인다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 아디다스의 아웃도어를 '내 발이 닿는 모든 곳, 트레일(Trail Everywhere)'이라는 슬로건 하에 기능성과 일상복으로의 스타일을 동시에 조명한다.

아디다스 '테렉스 아크라빅 스피드 울트라 2' 화보. [사진=무신사]

아디다스 테렉스는 이번 쇼케이스를 통해 아웃도어와 일상복의 경계를 허무는 새로운 라이프스타일 패러다임을 제안한다. 전문 스포츠 활동에서 요구되는 고기능성은 물론, 일상에서도 가볍고 패셔너블하게 소화할 수 있는 감각적인 스타일링을 선보인다.

기술력과 스타일이 집약된 '아그라빅' 컬렉션은 ▲데일리 훈련용 '아그라빅 4' ▲단거리 레이싱을 위한 '아그라빅 스피드 2' ▲테크니컬 지형 전용 '아그라빅 TT' ▲장거리 레이스용 '아그라빅 스피드 울트라 2' 등 지형과 목적에 최적화된 4가지 라인업으로 구성된다.

무신사는 온·오프라인 채널별로 차별화된 브랜드 경험을 설계해 캠페인의 입체감을 더했다. 무신사 앱에서 진행되는 온라인 캠페인은 오는 23일까지 운영되며, 트레일 러닝에 특화된 '아그라빅' 컬렉션을 중심으로 전용 쿠폰 및 결제 혜택을 제공한다.

무신사 스토어 성수에서 오는 29일까지 운영되는 오프라인 팝업은 온라인보다 확장된 브랜드 경험을 제공한다. 아그라빅 중심의 트레일 러닝은 물론, 도심형 로드 러닝까지 아디다스 러닝의 전 라인업을 한자리에서 모두 경험할 수 있는 특별한 접점을 구현했다.

고객 경험을 위한 단독 혜택도 풍성하게 준비했다. 무신사 앱에서 아그라빅 컬렉션을 구매한 선착순 390명에게 스탠 머그를, 무신사 스토어 성수 팝업 현장에서 구매한 선착순 150명에게는 미니 레디 백을 증정한다.

무신사 관계자는 "이번 쇼케이스는 아디다스 테렉스의 고기능성 아웃도어 라인업을 무신사 스토어에서 선보이며 고객들에게 전문 스포츠 활동과 라이프스타일을 아우르는 확장된 패션 선택지를 제안하는 자리"라며 "오프라인 팝업은 로드 러닝부터 트레일 러닝까지 아디다스 러닝의 정수를 체감할 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

shl22@newspim.com