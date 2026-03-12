무신사, 19일 '무신사 킥스 성수점' 오픈…신발거리 역사 잇는다

지난 1월 홍대점 이어 두 번째 슈즈 전문 편집숍 열어

'아식스 젤-NYC 2.0' 협업 모델 발매, 방문객 대상 쿠폰

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사는 오는 19일 서울 성수동에 새로운 슈즈 랜드마크 '무신사 킥스 성수'를 오픈한다고 12일 밝혔다.

성수점은 지난 1월 9일 서울 마포구에 첫선을 보인 '무신사 킥스 홍대'에 이은 두 번째 슈즈 전문 편집숍이다. 2001년 온라인 커뮤니티 '무진장 신발 사진이 많은 곳'에서 출발한 무신사의 뿌리를 계승한 '무신사 킥스'는 홍대에 이어 성수까지 진출하며 슈즈 마니아들을 위한 독보적인 랜드마크로서의 입지를 굳건히 한다는 방침이다.

무신사 킥스 성수점 전경 랜더링 이미지. [사진=무신사]

성수동은 과거 대한민국 수제화 산업의 중심지였던 상징적인 곳이다. 무신사는 '무신사 킥스 성수'를 통해 새로운 슈즈 쇼핑의 기준을 제시할 계획이다.

무신사 킥스 성수 매장은 지하 1층부터 지상 2층까지 총 3개 층으로 구성됐으며, 홍대점에서 선보였던 O4O(Online for Offline) 기반의 스마트 쇼핑 경험을 그대로 이어가 상품 QR코드를 통해 실시간 재고와 후기를 확인할 수 있다.

매장은 층별로 세분화된 슈즈 카테고리와 테마별 큐레이션을 선보인다. 지하 1층은 러닝 특화 존인 '무신사 런'을 비롯해 가방과 모자를 큐레이션한 '백 & 캡클럽', 스포츠 및 시즈널 슈즈 공간으로 구성된다.

1층은 다채로운 스포츠 슈즈와 스니커즈를 조명하며 브랜드의 핵심 콘셉트를 경험할 수 있는 특별 전시 공간인 '무신사 스페이스'가 운영된다. 2층에서는 워크 부츠와 레더 슈즈, 여성용 슈즈 라인업인 '레이디스' 및 시즈널 슈즈 등을 한눈에 확인할 수 있다.

오픈을 기념해 스니커즈 마니아들을 위한 강력한 한정판 라인업도 선보인다. 오픈일인 19일에는 아식스 젤-NYC 2.0 x 할(HAL) 스튜디오 협업 모델이 처음 공개되고, 미즈노가 운동화와 구두의 경계를 허물며 품절 신화를 기록했던 '웨이브 프로페시 목(Wave Prophecy Moc)'이 재발매된다. 20일에는 클락스 x 앤더슨벨 협업 제품의 발매가 예정돼 있다.

방문객을 위한 혜택도 풍성하게 마련했다. 19일부터 20일까지 이틀간 선착순 방문객을 대상으로 결제 시 즉시 사용 가능한 50% 추가 할인 쿠폰을 증정하며, 구매 금액대별 할인 혜택을 제공한다. 상품 구매 고객에게는 선착순으로 무신사 킥스 짐색과 레더 클리너 키트를 사은품으로 증정한다.

성수동 내 무신사 오프라인 생태계를 연결하는 '무신사 로드' 제휴 이벤트도 진행한다. 오는 19일부터 3주간 무신사 스토어 성수 또는 무신사 스탠다드 성수에서 구매한 영수증을 지참하고 무신사 킥스 성수를 방문하면 10% 교차 할인 혜택을 제공한다.

무신사 관계자는 "'무진장 신발 사진이 많은 곳'에서 시작된 무신사의 정체성을 담은 무신사 킥스 성수는 성수동의 슈즈 역사와 무신사의 큐레이션 역량이 만난 집약체"라며 "홍대점에서 증명한 신발에 대한 진정성을 바탕으로 성수동을 방문하는 고객들에게 대체 불가능한 슈즈 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 말했다.

