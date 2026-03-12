민주, 李 공소취소 거래설에 "근거 없는 음모론으로 국정 흔들면 위험"

"당 차원 대응, 논의한 바 없다"



[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 백승아 더불어민주당 원내대변인은 12일 이재명 대통령을 둘러싼 '공소취소 거래설'과 관련해 "어떤 근거도 없는 것에 대한 이야기이기 때문에 음모론이라는 말이 나오는 것"이라며 "이것을 가지고 국정을 흔드는 건 위험하다"고 입장을 밝혔다.

백 원내대변인은 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의 직후 기자들과 만나 공소취소 거래설 문제에 대해 "원내나 당 차원에서 어떻게 대응할 것인지 구체적으로 논의한 바 없다"고 선을 그었다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 백승아 더불어민주당 원내대변인이 29일 오전 서울 여의도 한국노총에서 열린 2025년도 민주당 - 한국노동조합총연맹 제1차 고위급정책협의회에서 발언을 하고 있다. 2025.09.29 leehs@newspim.com

앞서 지난 10일 MBC 기자 출신 장인수 씨는 '김어준의 뉴스공장' 유튜브에 출연해 "누가 봐도 이 대통령의 최측근인 정부 고위 관계자가 최근 다수 고위 검사들에게 '내 말이 곧 대통령 뜻이다'라면서 '공소취소 해 줘라'라는 뜻을 전달했다"고 주장한 바 있다.

이를 두고 일각에선 이 대통령이 공소취소와 검찰 보완수사권 유지를 맞바꾸려는 것 아니냐는 이른바 '공소취소 거래설'이 불거졌다.

이에 대해 백 원내대변인은 "공소취소를 두고 검찰 권력과 거래한다는 건 있을 수 없는 일"이라며 "(이 대통령 사건의)조작 기소 정황도 드러나고 있는데 뒤에서 거래할 이유가 전혀 없어"고 반박했다.

행정통합특별법 문제와 관련해선 "행정통합을 두고 국민의힘 내부에서 이견이 돌출 되는 상황이라 정리해 오라고 했는데 아직까지 국민의힘에서 가지고 온 게 없다"며 "민주당이 통과시키지 않는다고 저희에게 책임을 전가하고 있는데 대전·충남, 대구·경북 통합 모두 국민의힘 소속 시의회·도의회 (찬성 입장을) 가져와야 가능하다"고 압박했다.

