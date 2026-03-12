서왕진 "국민의힘, 말로는 절윤 실상은 윤어게인…극우 인사 영입"

"한동훈 합리적 보수도 코스프레"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 서왕진 조국혁신당 원내대표는 12일 열린 최고위원회의에서 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "말로는 '절윤'을 외치면서 실제로는 '윤어게인' 정치에 매달리고 있다"며 "절윤 코스프레를 중단하고 행동으로 사죄하라"고 촉구했다.

서 원내대표는 국민의힘이 최근 채택한 결의문에 대해 "부도수표와 다를 바 없는 종이 한 장을 던져놓고 '당대표로서 존중한다'며 강 건너 불 보듯 하는 모습에서 진정성을 찾기 어렵다"며 "억지로 동의한 반성문에 국민이 속을 것이라 생각한다면 오산"이라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 서왕진 조국혁신당 원내대표. 2026.02.18 mironj19@newspim.com

이어 "조선일보조차 솔직히 지적했듯 상식적인 국민의 눈에 국민의힘 지도부는 여전히 '계엄 잔존 세력'"이라며 "내란에 대한 성찰은커녕 정치적 위기를 모면하기 위한 형식적 결의에 불과하다"고 말했다.

서 원내대표는 특히 장동혁 대표의 '절윤' 주장과 극우 인사 영입의 모순을 지적했다.

그는 "장 대표는 절윤 입장을 애매하게 회피하던 바로 그날 극우 인사를 영입했다"며 "부정선거 음모론과 중국인 혐오 정서를 부추겨 논란을 낳은 극우 청년단체 신전대협의 이범석 공동의장을 영입한 것은 스스로 절윤이 허구임을 증명한 것"이라고 밝혔다.

이어 "장부에는 '절윤'이라고 적어놓고 실제 자산은 윤어게인 극우 인사로 채워 넣는 전형적인 분식회계 정치"라며 "가짜 장부로 국민을 속인 대가는 결국 정치적 파산으로 돌아올 것"이라고 지적했다.

또한 국민의힘 일부가 한동훈 전 국민의힘 대표의 제명 철회를 '절윤의 상징'처럼 내세우는 데 대해서도 강하게 비판했다. 서 원내대표는 "국민은 진실을 알고 있다"며 "검찰독재의 행동대장이자 내란수괴의 황태자로 불리던 자가 김건희의 미움을 사 체포 대상이 되자 계엄 해제 표결에 표를 보탰을 뿐"이라고 말했다.

이어 "그는 내란 중요임무 종사자인 한덕수와 공동정부를 꾸려 윤석열 정권을 유지하려 했던 인물"이라며 "이제 와서 '합리적 보수' 행세를 하며 재보궐 선거판을 기웃거리는 것은 장동혁 대표의 분식회계 정치와 오십보백보"라고 비판했다.

서 원내대표는 국민의힘이 대선 패배 원인을 "현장의 목소리에 응답하지 못했기 때문"이라고 평가한 데 대해서도 "정치 현실을 외면한 자기기만"이라고 지적했다.

그는 "국민의힘이 직면한 정치적 파산의 근원은 극우와 검찰독재에 올라탄 자당 대통령이 일으킨 전대미문의 내란"이라며 "그 위헌·불법 행위를 옹호하고 비호해 온 공범 의식이 오늘의 국민의힘을 만든 것"이라고 강조했다.

마지막으로 서 원내대표는 "진정한 사죄 대신 '윤어게인' 깃발을 더 높이 드는 오만함의 끝은 정치적 회생 불능"이라며 "윤어게인이라는 집단 최면에서 깨어나지 못하는 한 국민의힘이 내놓는 어떤 결의도 국민을 설득할 수 없을 것"이라고 밝혔다.

이어 "내란수괴를 비호하는 세력에게 대한민국 민주주의의 단 한 귀퉁이도 내어줄 수 없다"며 "결론은 국힘제로이며, 조국혁신당이 국민과 함께 반드시 실현하겠다"고 말했다.

kimsh@newspim.com