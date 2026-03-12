구윤철 부총리 "세계 선도하는 1등 제품·서비스로 한국 경제 파이 키워야"

12일 기업혁신 지원 민관협의체 킥오프 회의 개최

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 기업 투자 확대와 혁신 생태계 조성을 위한 민관 협력체를 출범시키며 기업 지원 강화에 나섰다.

구윤철 부총리는 12일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 기업혁신 지원 민관협의체 킥오프(Kick-off) 회의를 주재했다. 기업 투자와 혁신을 지원하기 위한 민관 협력 체계를 가동하기 위해서다.

협의체는 재경부와 대한상공회의소, 중소기업중앙회, 한국무역협회, 한국경영자총협회, 한국경제인협회, 중견기업연합회 등 경제단체와 기업이 참여하는 구조로 운영된다.

구 부총리는 "중동 사태가 2주째 계속되면서 글로벌 경제의 불확실성이 어느 때보다 커지고 있다"며 "일부 기업들이 위기를 틈타 부당하게 가격을 올리거나 담합과 독과점 등 과거의 손쉬운 방식으로 국내 시장의 이익에만 매몰되는 행태가 여전히 반복되고 있다"고 지적했다.

이어 "AI 등 산업 패러다임이 전환되고 있는 지금은 세계를 선도하는 1등 제품과 서비스로 '우리 경제의 파이' 자체를 키워야 할 때"라며 "압도적인 기업가 정신과 끊임없는 혁신으로 국내 시장을 넘어 글로벌 경제 영토를 개척해달라"고 당부했다. 또한 "정부도 금융·세제·규제 혁신 등 가용한 모든 수단을 총동원해 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

이날 첫 회의에서는 스타트업과 신산업 육성을 주요 의제로 논의했다. 구 부총리는 대기업이 글로벌 시장을 선도하고 중소기업과 스타트업이 이를 뒷받침하는 상생 생태계가 구축돼야 지속 가능한 성장이 가능하다며 스타트업이 글로벌 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 창업 지원과 혁신 인센티브를 강화하겠다고 밝혔다.

아울러 그는 "환경 변화가 급격할수록 현장과 끊임없이 소통하며 변화에 즉각 대응하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "기업 투자와 혁신, 우리 경제에 필요한 과제들을 기탄없이 말씀해 주시면 관계 부처와 신속히 해결 방안을 강구하겠다"고 덧붙였다.

경제계도 협의체 출범 취지에 공감을 나타냈다. 기업 경영 환경이 빠르게 변화하는 상황에서 민관 협력 플랫폼을 통해 현장의 목소리를 정책에 반영하고 혁신과 투자, 일자리 창출로 이어지도록 하겠다는 입장이다.

정부는 앞으로 매월 협의체 회의를 열고 기업 현장을 찾아 투자와 혁신을 가로막는 애로사항을 청취할 계획이다. 이를 토대로 관계 부처와 함께 해결 방안을 마련해 기업 활동을 지원하는 정책 성과로 이어가겠다는 구상이다.

