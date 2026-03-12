최보윤 의원, '모두를 위한 관광' 토론회…취약계층 접근성 제고 과제 모색

'무장애 관광 4법' 시행 이후 현장 적용 점검

교통·데이터·전담기구 필요성 제기

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장애인·고령자·임산부·영유아 동반 가족 등 관광취약계층의 관광 접근성을 높이기 위한 정책 과제와 입법 방향을 모색하기 위한 국회 토론회가 열렸다.

12일 정치권에 따르면 최보윤 국민의힘 의원이 주최한 '모두를 위한 관광, 접근성 개선을 위한 토론회'가 지난 11일 국회 의원회관 제1세미나실에서 개최됐다.

한국장애인재활협회(나운환 회장)와 한국접근가능한관광네트워크(전윤선 대표)가 공동주관한 토론회는 최 의원이 대표발의해 지난해 10월 시행된 '무장애 관광 4법'의 현장 적용 실태를 점검하고, 장애인·고령자·임산부·영유아 동반 가족 등 관광취약계층의 관광 접근성을 높이기 위한 정책 과제와 입법 방향을 모색하기 위한 차원에서 개최됐다.

장애인·고령자·임산부 등 관광취약계층의 관광 접근성 개선을 위한 정책 방향과 제도 보완 방안이 논의됐다.

최보윤 의원은 개회사를 통해 "무장애 관광 4법은 유엔장애인권리협약(CRPD)에 따른 관광 접근성과 문화향유권 보장 의무를 법제화한 결과물"이라며 "단순히 장애인 등 관광취약계층이 문화·여가 생활을 누릴 수 있는 환경을 조성하는 것을 넘어, 장애인을 포함한 모든 국민의 삶의 질을 높이는 중요한 제도적 토대가 될 것"이라고 강조했다.

윤혜진 경기대학교 관광문화대학 교수는 '복지를 넘어 국가 경쟁력의 새로운 동력이 되는 무장애 관광'을 주제로 발제하며 "초고령화 사회로 접어드는 시점에서 무장애 관광은 특정 집단을 위한 정책이 아닌, 국가 경쟁력과도 직결되는 중요한 과제"라며 포용 관광(Inclusive Tourism) 정책 관점에서의 접근 필요성을 제시했다.

이어진 토론에서는 장애인 관광 접근성 확대를 위한 다양한 정책 제안이 이어졌다. 전윤선 한국접근가능한관광네트워크 대표는 관광 교통 접근성 개선의 필요성을 강조하며 저상 시티투어버스 확대와 관광 이동수단 개선을 제안했다.

한정재 사단법인 그린라이트 상임이사는 관광 정책 설계에 필요한 통계와 데이터 체계 구축의 필요성을 제기하며, 무장애 관광 정책을 총괄할 전담기구 설립 필요성을 강조했다. 이은실 두리함께 대표는 무장애 여행 서비스 산업 생태계 구축과 전문 인력 양성의 필요성을 제안했다.

정영만 사단법인 햇살드림 사무처장은 무장애 관광센터 설치와 운영방안을 제시했다. 한편 이날 토론회에는 문화체육관광부와 한국관광공사 관계자도 참석해 무장애 관광 정책 추진 현황을 공유하고 제도 개선 방향에 대한 의견을 나눴다.

