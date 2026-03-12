HS효성첨단소재, 장애인 사이클 국가대표에 탄소섬유 의족 지원

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HS효성첨단소재는 지난 11일 서울 마포 본사에서 열린 전달식에서 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달했다고 12일 밝혔다. 전달식에는 조현상 HS효성 부회장과 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터 한갑수 센터장, 고명환 운영총괄단장 등 주요 관계자들이 참석했다.

조현상 HS효성 부회장은 이날 직접 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하며, "'내 다리는 한계가 없다'는 박 선수의 모토는 불가능에 도전하여 가치를 만들어내는 HS효성의 철학과도 닮아 있다"며 "고부가 소재 개발에 불가능은 없다는 정신으로 만들어 낸 HS효성의 탄소섬유가 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수의 도전을 든든히 뒷받침해, 여러 국제 무대에서 대한민국을 빛내는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

조현상 HS효성 부회장이 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하고 있다. [사진=HS효성첨단소재]

이어 "HS효성첨단소재는 앞으로도 국가·국민·인류의 삶을 건강하고 풍요롭게 만드는 가치경영을 실천해 나가겠다"고 덧붙였다.

HS효성첨단소재는 탄소소재 기술 개발·평가 등에서 평소 협력 관계를 맺어온 전북대학교병원(병원장 양종철) 탄소소재의료기기개발지원센터와 함께 의족 제작에 착수했다.

해당 센터는 탄소소재 의료기기의 설계부터 제조, 평가까지 할 수 있는 국내 유일의 전문 연구기관이다. 최근 HS 효성첨단소재의 탄소소재를 활용하여 고성장이 예상되는 고부가가치 의료기기를 개발하고 국내외에 제공하기 위해 협력하고 있다.

HS효성첨단소재는 작년부터 박 선수를 공식 앰배서더로 선정하고 후원을 이어나가고 있다. 탄소섬유 의족 지원과 더불어 박 선수가 국제무대에서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 다방면으로 지원할 계획이다.

tack@newspim.com