놀유니버스, 우리은행·코나아이와 외국인 선불카드 만든다

3사 MOU 체결, 외국인 관광객 특화 금융서비스 제공

인천공항서 수령…교통카드에 온오프라인 결제 기능

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 놀유니버스는 지난 5일 우리은행, 코나아이와 함께 외국인 고객 전용 선불카드 기반 금융서비스 제공을 위한 업무제휴(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 제휴는 국내를 방문하는 외국인 관광객의 결제 편의성과 금융 접근성을 높이기 위해 추진됐다. 3사는 외국인 전용 선불카드 서비스를 공동으로 선보일 예정이며 오는 4월 서비스 출시를 목표로 시스템 연동과 제휴 인프라 구축을 추진하고 있다.

놀유니버스X우리은행X코나아이 CI. [사진=놀유니버스]

해당 서비스는 놀유니버스가 운영하는 여행·티켓·체험 플랫폼 '놀월드(NOL World)'를 통해 외국인 수요가 높은 ▲K-공연 티켓 및 관광 패키지와 결합한 상품 ▲카드만 별도로 구매할 수 있는 일반형 상품으로 제공된다.

국내 카드 결제 인프라를 보유한 코나아이를 통해 교통카드 기능은 물론 온·오프라인 가맹점 결제가 가능하며, 외국인 관광객이 자주 이용하는 주요 가맹점에서 특별 혜택도 제공할 예정이다.

우리은행은 외국인 관광객이 입국하자마자 카드를 바로 사용할 수 있도록 인천공항 환전소에서 선불카드를 교부하고, 국내 사용 시 업계 최고 수준의 환율 우대 혜택을 제공한다. 은행이 보유한 무인환전기와 ATM을 통해 환전 및 충전 서비스를 지원해 이용 편의성을 높인다는 계획이다.

홍성규 놀유니버스 경영전략 리더는 "놀유니버스는 외국인 대상 사업을 단순 플랫폼 운영에 한정하지 않고 한국 여행의 전 과정을 아우르는 서비스로 확장해 나갈 계획"이라며 "이번 선불카드 론칭을 계기로 외국인의 방한 여정 전반에서 실질적인 편의를 제공하고 놀월드 플랫폼과 연계된 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

