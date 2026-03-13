민트로켓, '데이브 더 다이버' 신규 DLC '인 더 정글' 6월 출시

게임 행사 '퓨처 게임쇼'서 DLC 트레일러 발표

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥슨의 개발 자회사 민트로켓은 13일 글로벌 게임 행사 '퓨처 게임쇼(Future Game Show)' 스프링 쇼케이스에서 신규 DLC '인 더 정글'의 트레일러와 함께 6월 18일 정식 출시 계획을 발표했다.

출시 후 첫 대형 확장 DLC로 선보이는 '인 더 정글'은 약 10시간 분량의 유료 콘텐츠로 PC(Steam, Epic Games Store), 플레이스테이션(PlayStation4·5), 닌텐도 스위치(Nintendo Switch·2), 엑스박스(Xbox Series X|S) 등 콘솔 플랫폼을 통해 글로벌 동시 출시된다.

넥슨의 개발 자회사 민트로켓은 13일 글로벌 게임 행사 '퓨처 게임쇼(Future Game Show)' 스프링 쇼케이스에서 신규 DLC '인 더 정글'의 트레일러와 함께 6월 18일 정식 출시 계획을 발표했다. [사진= 넥슨]

이번 DLC에서는 실시간으로 시간이 흐르는 정글 마을 '우타라'를 탐험하며 다양한 의뢰를 수행하고 거대한 호수 속에서 새로운 생태계를 만날 수 있다.

또한 정글 레스토랑 '반쵸 그릴', 상황에 따라 다양한 형태로 변형되는 무기 '정글 건(Jungle Gun)' 등 정글 지역 특색을 반영한 신규 시스템을 통해 색다른 게임 플레이를 경험할 수 있다.

'퓨처 게임쇼(Future Games Show)'에서 공개된 신규 트레일러는 우거진 밀림 속으로 탐험을 떠나는 '데이브'의 모습과 함께 특유의 도트 그래픽으로 표현한 정글 마을 풍경, 미니게임, 수중 전투 등 주요 콘텐츠를 플레이하는 장면을 담아냈다.

민트로켓은 플레이스테이션 5(PlayStation 5) 및 닌텐도 스위치2(Nintendo Switch 2) 전용 패키지 버전 2종도 공개했다.

컴플리트 에디션은 '인 더 정글'을 포함한 모든 DLC가 담겨 있으며 콜렉터스 에디션에는 '반쵸 스시 레스토랑 아크릴 스탠드', '메탈 핀 배지 4종', '돌핀 펜던트 목걸이' 등 다양한 한정 굿즈가 포함된다. 패키지 버전의 국내 예약 및 발매 일정은 추후 공개될 예정이다.

황재호 민트로켓 대표는 "'인 더 정글' DLC는 기존 '데이브'에서 선보였던 매력을 이어가면서도 새로운 시스템, 환경, 캐릭터들을 선보일 예정"이라며 "정글 마을 '우타라'에서 펼쳐지는 '데이브'와 동료들의 이야기를 담은 신규 DLC에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

'데이브'의 신규 DLC '인 더 정글'에 관한 자세한 내용은 '민트로켓' 공식 웹페이지를 통해 확인할 수 있다.

