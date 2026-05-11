[오늘의 정치일정] 5월 11일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령실 외교부 등 정부 부처 장관들이 10일 실국장회의를 했다.
- 국방부 장관은 미국 출장 중이며 통일부 국방부 등 통상업무를 했다.
- 민주당 국민의힘 등 여야 지도자들이 최고위와 선대위 행사를 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
18:30 주한 중앙아시아 5개국 대사 만찬
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
10:00 실국장회의
16:00 국제개발협력위원회
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
미국 출장(5.10~14)
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 국회 법안2소위
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
10:00 강원 춘천시 현장 중앙선거대책위원회의(춘천스카이컨벤션 웨딩홀 2층 라벤더, 강원 춘천시 동면 춘천순환로 770)
11:00 강원 공천자대회(춘천스카이컨벤션 웨딩홀 2층 컨벤션홀, 강원 춘천시 동면 춘천순환로 770)
15:00 서울 공천자대회(중소기업중앙회 K-BIZ홀, 서울 영등포구 은행로 30, 지하 1층)
-한병도 상임공동선대위원장
10:00 강원 춘천시 현장 중앙선거대책위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 울산시당 선대위 발대식 및 후보자 공천장 수여식(울산시당 5층 강당 / 울산 남구 삼산로 340)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 울산시당 선대위 발대식 및 후보자 공천장 수여식(울산시당 5층 강당 / 울산 남구 삼산로 340)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 울산시당 선대위 발대식 및 후보자 공천장 수여식(울산시당 5층 강당 / 울산 남구 삼산로 340)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<조국혁신당>
-서왕진 원내대표
09:30 제5차 중앙선거대책위원회(국회 본관 224호)
10:20 평택지원특별법 의안과 제출(국회의안과)
15:00 한국농어촌공사 평택지사 방문(한국농어촌공사 평택지사)
17:00 평택시청 방문(평택시청)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:00 개혁신당 6·3 지방선거 중앙선거대책위원회 출범(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
13:30 무늬만 빨강 유튜브 출연
-천하람 원내대표
09:00 개혁신당 6·3 지방선거 중앙선거대책위원회 출범(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:50 MBC 뉴스외전 출연
-이주영 정책위의장
09:00 개혁신당 6·3 지방선거 중앙선거대책위원회 출범(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)