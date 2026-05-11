[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 11일

AI 핵심 요약beta
- 국회 11일 정무위 법안심사소위와 의원실 세미나 다수 열었다.
- 민병덕 등 의원들 소통관에서 홈플러스 폐쇄 등 기자회견 진행했다.
- 조국 후보 평택 출근인사와 당대표들 선대위·공천대회 참석했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
14:00 정무위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 604호
◆의원실 세미나
10:00 최형두 의원실 등, 경남대학교·경남신문 80주년 100년을 향하는 경남 / 의원회관 제1소회의실
13:00 박정현 의원실, 한국사회 조세정의 실현과 노동시민사회 대응 과제 모색을 위한 세법과제 토론회 /의원회관 제3간담회의실
14:00 황명선 의원실 등, 2026년 제1차 부사관 정책발전 세미나 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 김주영 의원실 등, 환경노조연대협의체 정책간담회 / 의원회관 제1간담회의실
15:00 정태호 의원실 등, UN 국가 지속가능성 평가 체계와 대응 국회 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
18:00 김용태 의원실 등, AI는 어떻게 우리의 무기가 되는가 / 의원회관 제1간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 민병덕 의원, [홈플러스 점포 폐쇄 관련 긴급 기자회견]
10:00 조경태 의원, [국회부의장 출마 관련 기자회견]
10:20 한준호 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
10:40 박지혜 의원, [더불어민주당 오중기 후보 투표 독려 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [5월 2주차 국회 정례브리핑]
11:20 김건 의원, [상임위원회 현안 관련 기자회견]
11:40 박태우 부대변인, [현안 관련 기자회견]
14:00 한창민 의원, [사회민주당 지방선거 출마선언 기자회견]
15:00 이정헌 의원, [더불어민주당 정원오 서울시장 후보 캠프 브리핑]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
10:00 강원 춘천시 현장 중앙선거대책위원회의 / 춘천스카이컨벤션 웨딩홀 2층 라벤더
11:00 강원 공천자대회 / 춘천스카이컨벤션 웨딩홀 2층 컨벤션홀
15:00 서울 공천자대회 / 중소기업중앙회 K-BIZ홀
*한병도 상임공동선대위원장
10:00 강원 춘천시 현장 중앙선거대책위원회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
14:00 울산시당 선대위 발대식 및 후보자 공천장 수여식 / 울산시당 5층 강당
◆조국혁신당
*조국 조국혁신당 평택을 국회의원 재선거 후보
06:00 안중 홈플러스 사거리 출근인사 / 안중 홈플러스(서동대로 1489)
08:00 YTN라디오 장성철의 뉴스명당 전화 인터뷰
09:00 오성면 새마을부녀회 김치담그기 행사 방문 인사 / 오성면 행정복지센터 주차장(숙성길 220)
11:00 평택미래전략포럼 간담회 / 안중읍 안현로서6길 3
14:00 KG모빌리티 노동조합 간담회 / KG모빌리티 노조사무실(동삭로 455-12)
16:30 새내기 유권자 인사 / 안중고등학교 정문 앞(안중읍 안중믿음길 32)
17:00 경기도 영양사회 정책협약식 / 선거사무소(안중읍 안중로 141)
18:35 가톨릭평화방송 김준일 시사천국 전화 인터뷰
19:30 고덕 에듀타운 상가 방문 인사 / 고덕 에듀타운 일대(함박산8길 51)
*서왕진 원내대표
09:30 제5차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 224호
10:20 평택지원특별법 의안과 제출 / 국회의안과
15:00 한국농어촌공사 평택지사 방문 / 한국농어촌공사 평택지사
17:00 평택시청 방문 / 평택시청
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:00 6.3 지방선거 중앙선거대책위원회 출범 / 대회의실(국회 본관 170호)
13:30 무늬만 빨강 유튜브 출연
*천하람 원내대표
09:00 6.3 지방선거 중앙선거대책위원회 출범 / 대회의실(국회 본관 170호)
14:50 MBC 뉴스외전 출연
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