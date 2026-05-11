'총파업 D-10' 삼성전자 노사, 오늘 막판 사후조정 돌입

초과이익성과급I 상한 폐지 두고 노사 막판 힘겨루기

정부 설득에 대화 재개…조정안 도출 시 단협 효력

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 오는 21일 예정된 총파업을 앞두고 정부 중재 하에 성과급 제도와 임금 인상안을 두고 막판 협상에 나선다. 이번 사후조정은 사상 두 번째 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회가 될 전망이다.

11일 업계에 따르면 삼성전자 노사는 이날부터 12일까지 이틀간 중앙노동위원회의 사후조정 절차를 밟는다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난달 23일 오후 경기 평택에서 열린 투쟁 결의대회에서 구호를 외치고 있다. 이 날 조합원들은 성과급 산정 기준 개편을 요구하며 총파업 쟁의행위를 결의했다. [사진 = 뉴스핌DB]

사후조정은 조정 종료 후에도 분쟁 해결을 위해 노사 동의로 다시 실시하는 조정으로, 도출된 안은 단체협약과 동일한 법적 효력을 갖는다. 앞서 양측은 지난 2~3월 조정에서 합의를 보지 못했으나 고용노동부의 설득으로 다시 대화 테이블에 앉게 됐다.

이번 협상의 핵심 쟁점은 초과이익성과급(OPI) 산정 방식이다. 초기업노동조합 삼성전자 지부(초기업노조)는 성과급 상한 폐지와 영업이익 15% 배분을 요구하고 있다. 반면 사측은 최고 수준의 보상을 약속하면서도 성과급 상한 폐지 제도화는 수용 불가하다는 입장이다. 이외에도 사측은 임금 인상률 6.2%와 직원 주거안정 지원제도 도입 등을 제시했으나, 노사가 이견을 좁히지 못하며 평행선을 달리고 있다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 앞을 시민들이 지나가고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

노조 내부의 갈등도 변수로 떠올랐다. 반도체 부문에 치중된 성과급 논의에 반발해 완제품 사업부 직원들이 대거 이탈하면서 초기업노조 조합원 수는 7만2000명대로 감소했다. 제2노조인 전국삼성전자노동조합(전삼노) 내부에서는 교섭권 회수 주장이 나오고 있으며, 제3노조인 동행노조는 이미 공동교섭단에서 이탈해 최종 합의안이 도출되더라도 내부 반발이 이어질 가능성이 크다.

협상이 결렬돼 총파업이 강행될 경우 생산 차질 등 피해 규모는 수십조 원에 달할 것으로 우려된다. JP모간은 파업 시 연간 영업이익이 40조 원 넘게 감소할 수 있다고 분석했다. 최승호 초기업노조 위원장은 만족할 결과가 나오지 않으면 총파업에 나서겠다는 강경한 입장을 고수하고 있으나, 각계에서는 파업 대신 대화와 타협을 통한 해결을 촉구하고 있다.

aykim@newspim.com