농식품부, '햇빛소득마을' 속도전…김종구 차관 "농지·금융 총동원"

영농형 태양광 정착 논의…지자체 사례 공유
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 농촌 소득 기반 확충을 위해 '햇빛소득마을' 확산에 속도를 낸다. 유휴 농지와 저수지 등 공공자원을 활용하고 금융 지원을 결합해 주민 참여형 재생에너지 모델을 본격 확산하겠다는 구상이다.
김종구 농림축산식품부 차관은 26일 정부세종청사에서 한국농어촌공사, 농협, 영농형태양광협회 등 관계기관과 회의를 열고 햇빛소득마을 추진 현황을 점검하고 향후 계획을 논의했다.
햇빛소득마을은 마을 유휴부지에 태양광 발전 설비를 설치하고 수익을 주민이 공유하는 사업이다. 농촌의 인구 감소와 고령화로 지속가능성이 약화되는 상황에서 새로운 소득원을 창출하고 공동체 기반을 강화하기 위한 정책으로 추진되고 있다.
이날 회의에서는 사업 초기 핵심 과제인 조합 구성과 부지 확보, 재원 마련 방안이 집중 논의됐다.
현장에서는 주민 이해도가 낮아 조합 구성에 시간이 걸린다는 의견이 제기됐고, 이를 반영해 한국농어촌공사 지사와 지역 농협이 지방정부와 협력해 컨설팅과 자문을 제공하기로 했다.
부지 확보와 관련해서는 농어촌공사가 보유한 비축농지와 저수지 등 농업 기반 자원을 활용한다. 전수조사 결과를 바탕으로 입지 적정성 검토와 부지 확보 자문을 지원해 실제 사업으로 이어지도록 한다는 계획이다.
재원 조달은 농협이 중심 역할을 맡는다. 농협은 정책금융과 연계한 저리 대출과 조합 단위 공동출자, 주민 참여형 펀드 조성 등을 통해 초기 자부담을 낮추는 방안을 검토하고 있다.
지원 방식은 지역 여건과 사업 규모에 맞춰 단계적으로 마련할 방침이다.
이와 함께 영농형 태양광의 현장 정착을 위한 제도 보완 필요성도 논의됐다. 경기도 사례를 중심으로 부지 발굴과 주민 참여 방식, 수익 공유 구조를 공유하며 정책 개선 방향을 모색했다.
참석 기관들은 부지 확보와 금융 지원, 주민 참여 확대 등 핵심 과제를 중심으로 협력 체계를 강화하기로 했다. 특히 현장에서 작동 가능한 지원 방안을 구체화하고 애로사항을 조기에 해소하는 데 힘을 모은다는 계획이다.
김종구 차관은 "햇빛소득마을은 단순한 재생에너지 사업을 넘어 농촌의 지속가능성을 높이는 핵심 정책"이라며 "마을 공동체의 실질적인 소득 제고로 이어질 수 있도록 관계기관이 보다 적극적이고 구체적인 지원 방안을 마련해 달라"고 말했다.
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