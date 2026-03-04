담양군, 주민 주도 '햇빛소득마을' 조성 속도

[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 담양군이 주민이 직접 에너지를 생산하고 수익을 공유하는 '햇빛소득마을' 조성에 본격 나섰다.
4일 담양군에 따르면 군은 주민 주도형 에너지 전환 모델을 통해 마을 공동복지와 지역 소득 창출을 함께 추진한다.
'햇빛소득마을'은 마을 협동조합이 공동 부지에 300㎾ 이상 1㎿ 미만 규모의 태양광 발전시설을 설치·운영하는 사업이다. 발전 수익은 마을 공동기금으로 적립돼 주민 복지와 지역 환원에 쓰인다. 정부는 2030년까지 전국 2500개소, 전남도는 500개소 조성을 목표로 하고 있다.
담양군은 이러한 정책에 맞춰 지난 2월 말까지 관내 20개 마을을 발굴해 전남도 컨설팅 대상지로 신청을 완료했다. 향후 유휴부지 확보와 한전 전력계통 연계 가능성 등을 종합 검토해 중앙정부 공모사업에 참여할 계획이다.
군은 이번 대상에서 제외된 마을도 부지 발굴과 전력계통 확보 여건을 마련해 단계적으로 사업을 확대할 방침이다.
또 '영농형 태양광 특별법' 제정에 대비해 추진단을 운영하고 개발제한구역 내 사업 추진을 위한 제도 개선도 지속 건의할 계획이다.
