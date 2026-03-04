뉴욕증시 개장 전 특징주...모더나·크라우드스트라이크·코인베이스↑ VS 깃랩↓

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 4일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 중동 군사 충돌에 따른 불확실성과 기업 실적 발표가 맞물리며 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈렸다.
실적 호조나 긍정적 가이던스를 제시한 기업들은 상승한 반면, 시장 기대에 못 미친 전망을 내놓은 기업들은 하락세를 보였다.
▷ 상승 종목
◆ 모더나(MRNA)
바이오 기업 모더나는 코로나19 백신 특허 분쟁과 관련해 바이오파마 코퍼레이션과 제네반트 사이언스와의 소송을 해결하기 위해 최대 22억5000만달러를 지급하기로 합의했다는 소식에 약 11% 상승했다.
◆ 로스 스토어스(ROST)
오프프라이스 소매업체 로스 스토어스는 4분기 실적이 시장 기대를 웃돌면서 7% 상승했다. 주당순이익(EPS)은 2.00달러로 팩트셋 집계 시장 예상치 1.90달러를 상회했다. 매출은 66억4000만달러로 예상치 64억2000만달러를 크게 웃돌았다. 매출은 전년 대비 12.2% 증가했다.
◆ 크라우드스트라이크(CRWD)
사이버보안 업체 크라우드스트라이크는 1분기와 연간 실적 전망을 강하게 제시하면서 약 1% 상승했다. 회사는 1분기 조정 EPS를 1.06~1.07달러, 매출을 13억6000만~13억6400만달러로 예상했다. 이는 팩트셋 기준 시장 예상치인 매출 13억5000만달러와 EPS 1.06달러를 대체로 웃도는 수준이다. 연간 조정 EPS 전망도 4.78~4.90달러로 제시했다.
◆ 암호화폐 관련주
비트코인이 약 4% 상승하며 2주 만에 처음으로 7만달러를 돌파하자 암호화폐 관련 주식도 동반 상승했다. 코인베이스(COIN)는 약 5% 올랐고, 스트래티지(MSTR)는 6% 상승했다. 제미니 스페이스 스테이션(GMNI)도 약 3% 올랐다.
◆ 박스(BOX)
콘텐츠 관리 소프트웨어 업체 박스는 4분기 실적이 시장 기대를 웃돌고 긍정적인 가이던스를 제시하면서 약 5% 상승했다. 조정 EPS는 49센트, 매출은 3억600만달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치인 EPS 34센트와 매출 3억400만달러를 모두 상회했다.
▷ 하락 종목
◆ 애버크롬비 앤드 피치(ANF)
의류 소매업체 애버크롬비 앤드 피치는 엇갈린 4분기 실적과 부진한 가이던스를 제시하면서 2% 이상 하락했다. 조정 EPS는 3.68달러로 예상치 3.57달러를 웃돌았지만 매출은 16억7000만달러로 예상치와 거의 같은 수준이었다. 회사는 1분기 EPS를 1.20~1.30달러로 제시했는데 이는 시장 예상치 1.45달러를 크게 밑도는 수준이다.
◆ 깃랩(GTLB)
소프트웨어 업체 깃랩은 2027 회계연도 가이던스가 시장 기대에 못 미치면서 개장 전 거래에서 약 9% 하락했다. 회사는 연간 매출을 10억9900만~11억1800만달러로 제시했는데 이는 LSEG가 집계한 예상치 11억2000만달러보다 낮다. 연간 조정 EPS 전망도 76~80센트로 제시해 시장 예상치 1.05달러를 크게 밑돌았다.
